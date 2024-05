PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Raton

Raton w kadrze Galicji

Za Wisłą Kraków bardzo trudny i mimo wszystko słaby sezon, który ratuje tylko fakt, że udało im się sięgnąć po Puchar Polski. Jednak cel podstawowy, którym był awans do PKO Ekstraklasy, nie został spełniony. Co więcej, nie udało się nawet znaleźć w strefie barażowej – Biała Gwiazda zakończyła bowiem sezon na dopiero 10. miejscu w tabeli Fortuna 1. ligi.

Przyczyn takiego obrotu spraw można doszukiwać się na wielu płaszczyznach, niemniej z pewnością zawiedli niektórzy indywidualni piłkarze. Jednym z takich graczy, który wskazywany jest jako najsłabsze ogniowo, jest Alvaro Raton. 31-latni bramkarz z Hiszpanii rozegrał w prawdzie w tym sezonie 29 spotkań, ale przynajmniej kilkukrotnie kibicie mieli do niego spore zastrzeżenia. Wystarczy tylko wspomnieć, że jego miejsce w końcówce rozgrywek przejął Anton Cziczkan.

Co jednak może zaskakiwać kibiców właściwie w całej Polsce, to fakt, że Raton został właśnie powołany do seniorskiej reprezentacji. Nie chodzi jednak o Hiszpanię, a o Galicję. To niezrzeszona w FIFA, ani UEFA kadra, która rozgrywa tylko mecze towarzyskie i nie może brać udziału w eliminacjach do wielkich imprez – jest to podobny przypadek, jak chociażby bardziej znana reprezentacja Katalonii. Gracz Wisły Kraków ma szansę zagrać w kadrze podczas towarzyskiego meczu z Panamą już 31 maja.

Czytaj więcej: Wisła Kraków rozgląda się za nowym trenerem. To koniec Alberta Rude?