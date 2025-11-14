Peszko potwierdza. Wieczysta prowadzi rozmowy z tym trenerem

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta rozmawia z nowym trenerem

Wieczysta Kraków jako beniaminek Betclic 1. ligi miała bardzo dobre wejście w nowy sezon. Piłkarze wówczas prowadzeni przez Przemysława Cecherza szybko stali się jedną z czołowych ekip ligi, ale z czasem ich forma zaczęła spadać, a załamała się już kompletnie po zwolnieniu wspomnianego szkoleniowca.

Następnie zespół spod Wawelu objął Gino Lettieri, co jak pokazał czas, okazało się kompletnym nieporozumieniem – Włoch został zwolniony po trzech meczach. Teraz więc władze klubu poszukują trzeciego już szkoleniowca w tym sezonie, a warto przypomnieć, że mamy dopiero rundę jesienną. W ostatnim czasie mówiło się przede wszystkim o Adamie Nawałce, ale już wiadomo, że były selekcjoner nie będzie prowadził Wieczystej.

Sławomir Peszko, a więc osoba odpowiedzialna w Wieczystej za sprowadzanie nowych graczy oraz trenerów powiedział jednak na antenie „Kanału Sportowego”, że klub prowadzi rozmowy z Thomasem Dollem, a więc byłym szkoleniowcem m.in. Borussii Dortmund oraz Hamburgera SV. O takiej możliwości już wcześniej pisały media.

– Mogę powiedzieć, że negocjacje Thomasem Dollem nie są proste i trwają cały czas. Mamy jednak nadzieję, że uda się podpisać kontrakt. Szukamy trenera, który ma awansować i który preferuje grę ofensywną, trzyma dyscyplinę w zespole – powiedział wiceprezes Wieczystej Kraków w „Kanale Sportowym”.

