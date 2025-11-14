Peszko potwierdza. Wieczysta prowadzi rozmowy z tym trenerem

09:30, 14. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kanał Sportowy

Wieczysta Kraków od jakiegoś czasu poszukuje nowego trenera. Sławomir Peszko na antenie "Kanału Sportowego" potwierdził, że klub prowadzi rozmowy z Thomasem Dollem.

Sławomir Peszko
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta rozmawia z nowym trenerem

Wieczysta Kraków jako beniaminek Betclic 1. ligi miała bardzo dobre wejście w nowy sezon. Piłkarze wówczas prowadzeni przez Przemysława Cecherza szybko stali się jedną z czołowych ekip ligi, ale z czasem ich forma zaczęła spadać, a załamała się już kompletnie po zwolnieniu wspomnianego szkoleniowca.

Następnie zespół spod Wawelu objął Gino Lettieri, co jak pokazał czas, okazało się kompletnym nieporozumieniem – Włoch został zwolniony po trzech meczach. Teraz więc władze klubu poszukują trzeciego już szkoleniowca w tym sezonie, a warto przypomnieć, że mamy dopiero rundę jesienną. W ostatnim czasie mówiło się przede wszystkim o Adamie Nawałce, ale już wiadomo, że były selekcjoner nie będzie prowadził Wieczystej.

POLECAMY TAKŻE

Łukasz Piszczek
Piszczek odrzucił szaloną ofertę! Mógł zarabiać znacznie więcej
Piłkarze Wieczystej Kraków
Wieczysta wybrała nowego trenera! To nie Nawałka
Wieczysta Kraków - Stal Rzeszów
Wieczysta nadal w dołku! Porażka po cudownym golu [WIDEO]

Sławomir Peszko, a więc osoba odpowiedzialna w Wieczystej za sprowadzanie nowych graczy oraz trenerów powiedział jednak na antenie „Kanału Sportowego”, że klub prowadzi rozmowy z Thomasem Dollem, a więc byłym szkoleniowcem m.in. Borussii Dortmund oraz Hamburgera SV. O takiej możliwości już wcześniej pisały media.

– Mogę powiedzieć, że negocjacje Thomasem Dollem nie są proste i trwają cały czas. Mamy jednak nadzieję, że uda się podpisać kontrakt. Szukamy trenera, który ma awansować i który preferuje grę ofensywną, trzyma dyscyplinę w zespole – powiedział wiceprezes Wieczystej Kraków w „Kanale Sportowym”.

Zobacz także: Kolejny polski gigant zainteresowany Pululu?! To byłaby sensacja! [NASZ NEWS]