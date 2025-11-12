Wieczysta wybrała nowego trenera! To nie Nawałka

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Nawałka był na rozmowach. Trenerem zostanie ktoś inny

Wieczysta Kraków przystąpiła do tego sezonu z nadziejami na awans do Ekstraklasy. Jako beniaminek radziła sobie świetnie, bowiem długo utrzymywała się na miejscu, które gwarantowało bezpośrednią promocję do elity. Wieczysta ustępowała jedynie Wiśle Kraków, a jej prawdziwe problemy zaczęły się w zasadzie dopiero po zremisowanych derbach. Od tego czasu punktuje fatalnie.

Po porażce z Odrą Opole zwolniony został Przemysław Cecherz, co odbiło się w piłkarskich mediach szerokim echem, bowiem Wieczysta na tamten moment wciąż była wiceliderem tabeli. Jego następcą został Gino Lettieri, ale ten wybór kompletnie się nie obronił – współpraca z byłym szkoleniowcem Korony Kielce trwała raptem trzy tygodnie, po czym ten wyleciał z hukiem.

Proces wyboru nowego trenera trwa w zasadzie od początku listopada. Media łączyły z Wieczystą takie nazwiska, jak Kazimierz Moskal, Łukasz Piszczek czy Czesław Michniewicz. Na rozmowach z pierwszoligowcem był nawet Adam Nawałka, lecz strony nie doszły do porozumienia.

Wreszcie poszukiwania zdają się być na finiszu. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl ujawnił, że Wieczystą ma objąć Thomas Doll, który ma bogate trenerskie CV. W swojej karierze prowadził chociażby Hamburg, Borussię Dortmund, APOEL, Al-Hilal czy Hannover. Największe sukcesy osiągał na Węgrzech, gdzie z Ferencvarosem trzykrotnie sięgał po mistrzostwo kraju.