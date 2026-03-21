Wisła Kraków w meczu 26. kolejki Betclic 1. Ligi nie przełamała serii bez wygranej na wyjeździe. W sobotnie popołudnie podzieliła się punktami z Odrą Opole (1:1).

Mecz dwóch twarzy. Emocje zniknęły tak szybko, jak się pojawiły

Wisła Kraków po serii remisów wróciła na zwycięski szlak, pokonując Miedź Legnica (3:2) w spektakularnych okolicznościach. Na tym jednak Biała Gwiazda nie zamierzała poprzestać. Odra Opole również nie zamierzała ułatwiać zadania Krakowianom w sobotnie popołudnie, mając plan, aby odnieść zwycięstwo po remisie z ŁKS-em (1:1).

Pierwszy kwadrans rywalizacji nie ułożył się dobrze dla gości. Najpierw kontuzji kostki doznał Jordi Sanchez. Tym samym w jego miejsce trener ekipy z Krakowa wprowadził Angela Rodado. Jakby tego było mało, na jednym urazie się nie skończyło. Po zderzeniu z rywalem plac gry musiał też opuścić Maciej Kuziemka. Pierwsze diagnozy wskazują, że piłkarz może mieć złamanie oczodołu. W jego miejsce na boisku pojawił się Marko Bozić. 27-latek zaliczył dziewiąty występ w tej kampanii na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

O ile emocji związanych z kłopotami zdrowotnymi u piłkarzy było sporo, o tyle na gole kibicom przyszło czekać do 35 minuty. Wówczas po krótko rozegranym rzucie rożnym centrą w pole karne rywali popisał się Szymon Mida. Z kolei trafieniem głową wyróżnił się Adrian Purzycki. Piłka po tym uderzeniu przeleciała między nogami Patryka Letkiewicza.

Odpowiedź lidera Betclic 1. Ligi była jednak błyskawiczna. Już w 37. minucie po zamieszaniu w okolicach szesnastki rywali, na precyzyjny strzał sprzed pola karnego zdecydował się Bozić i zawodnik znakomicie spisał się w roli jokera. Austriak strzelił swojego pierwszego gola w tej kampanii. Do przerwy był zatem remis.

84 sekundy potrzebowała @WislaKrakowSA żeby wyrównać! 🔥 #ODRWIS



— Betclic 1 Liga (@_1liga_) March 21, 2026

W drugiej odsłonie na świetnie przygotowanej murawie nie działo się już tyle, co przed przerwą. Sytuacji strzeleckich z obu stron było jak na lekarstwo. Po ponad godzinie gry Krystian Palacz starał się zaskoczyć golkipera Opolan uderzeniem z rzutu wolnego. Ostatecznie jednak po tej próbie rezultat nie uległ zmianie.

Finalnie rywalizacja na Itaka Arenie zakończyła się podziałem punktów. Wisła zatem drugi raz z rzędu nie dała rady pokonać Odry. Teraz obie ekipy czeka przerwa w rozgrywkach. Do ligowego grania Opolanie i Krakowianie wrócą za dwa tygodnie. Odra zagra w ramach 27. kolejki ze Stalą Rzeszów. Z kolei Wisła zmierzy się z Górnikiem Łęczna.

Odra Opole – Wisła Kraków 1:1 (1:1)

1:0 Adrian Purzycki 34′

1:1 Mario Bozić 37′