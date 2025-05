Możliwy wielki powrót Joao Amarala… do Betclic 1. ligi!

ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Joao Amaral

Amaral zaoferowany Polonii Bytom, ta odmówiła

Lech Poznań przez ostatnie lata w swoich szeregach miał wielu bardzo dobrych i niezwykle jakościowych graczy. Ich losy po czasie potoczyły się różnie, ale kibice PKO Ekstraklasy wciąż pamiętają m.in. Pedro Tibę, Daniego Ramireza czy Joao Amarala. To właśnie ten ostatni Portugalczyk teraz łączony jest z sensacyjnym powrotem do Polski, ale nie do Lecha Poznań, nie do PKO Ekstraklasy, a do klubu, który jest beniaminkiem Betclic 1. ligi.

Według informacji przekazanych przez Maksymiliana Dyśkę z portalu „Sportowy-poznan.pl”, agent Joao Amarala zaproponował go Polonii Bytom. Świeżo upieczony nowy zespół na zapleczu PKO Ekstraklasy jednak zrezygnował z takiej możliwości, a to przez fakt, że 33-latek nie jest idealnie pasującym elementem do koncepcji gry trenera Łukasza Tomczyka.

WIDEO: Ekstraklasa staje przed dużą szansą

Joao Amaral w tym sezonie rozegrał 19 spotkań dla rumuńskiego klubu ACSM Politehnica Iasi, w których zdobył jednego gola oraz zanotował cztery asysty. Po wyjeździe z Lecha grał jeszcze w Turcji oraz Arabii Saudyjskiej. Jego obecna umowa z klubem z Rumunii wygasa wraz z końcem czerwca. Na poziomie Ekstraklasy 33-letni ofensywny pomocnik wystąpił w sumie 93 razy i zdobył 27 goli oraz zanotował 17 asyst.

