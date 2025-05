Lech Poznań złożył ofertę za gracza Dinama Zagrzeb. To obrońca

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech chce prawego obrońcę Dinama Zagrzeb

Lech Poznań do końca tego sezonu walczyć będzie o mistrzostwo Polski. Właściwie wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasie, gdzie Kolejorz stoczy korespondencyjny pojedynek z Rakowem Częstochowa o końcowy triumf w lidze. Faworytem są gracze Nielsa Frederiksena, którzy mają punkt przewagi nad drugim zespołem Medalików.

Niemniej niezależnie od tego, jak zakończy się ten sezon, to Lech będzie szukał latem sporych wzmocnień, aby udanie połączyć grę w europejskich pucharach z PKO Ekstraklasą. Jedną z pozycji, które mogą ulec wzmocnieniu jest prawa obrona. Według informacji przekazanych przez Dawida Dobrasza z portalu „Meczyki.pl”, Lech Poznań złożył ofertę za prawego defensora Dinama Zagrzeb, a dokładnie Sadegha Moharramiego.

WIDEO: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

Sadegh Moharrami to 29-letni Irańczyk, który doskonale zna się z Alim Gholizadehem, co nie jest bez znaczenia. W obecnym sezonie rozegrał on jednak tylko 9 spotkań w barwach klubu z Chorwacji. W sumie dla tego zespołu ma 143 mecze na koncie i jedną bramkę oraz dziewięć asyst. Jego umowa z Dinamem Zagrzeb wygasa wraz z końcem czerwca, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na 900 tysięcy euro.

