PressFocus Na zdjęciu: Motor Lublin

Motor Lublin przygotowuje się do walki o awans do Ekstraklasy

Beniaminek 1. ligi jest czołowym zespołem ligi

Teraz klub przeprowadził bardzo ciekawy transfer

Kadra na awans?

Motor Lublin należy do jednych z największych, jeśli nie największej sensacji rundy jesiennej tego sezonu Fortuna 1. ligi. Beniaminek ligi szybko zaadaptował się do realiów zaplecza Ekstraklasy i praktycznie z miejsca zdołał zadomowić się w czołówce stawki. Robiąc to w dodatku w bardzo przyjemnym dla oka stylu. To powoduje, że przerwa między rundami jest w Lublinie gorąca, bowiem upływa pod znakiem poszukiwania wzmocnień w walce o awans. Awans drugi z rzędu.

Wszyscy już wiecie, ale teraz możemy oficjalnie! 💛🤍💙



Mbaye Jacques Ndiaye dołącza do naszego zespołu! Poznajcie więc go trochę lepiej 😉

👉 https://t.co/W4tmjOpd95



Bienvenue chez Motor, Jacques! 👊#NDIAYE2026 #RAZEMPOWIĘCEJ pic.twitter.com/yhIDIpHxmG — Motor Lublin (@MotorLublin) January 30, 2024

Do klubu dołączył już Paweł Stolarski oraz Kamil Kruk. Z kolei teraz poinformowano o transferze Mbaye Jacques Ndiaye z senegalskiego Teungueth FC. 20-latek w tym sezonie w swoim klubie zdobył 9 goli i zanotował 4 asysty. Piłkarz, który może grać na skrzydle, ale i również w napadzie podpisał kontrakt do czerwca 2026 roku z możliwością przedłużenia go o kolejne 2 lata. Według nieoficjalnych informacji Motor zapłacił za Senegalczyka około 200 tysięcy euro.

Czytaj więcej: Górnik pozyskał następcę Yokoty, transfer prosto z Schalke