Górnik Zabrze sfinalizował oficjalnie pierwszy transfer tej zimy. Nowym zawodnikiem drużyny Jana Urbana został Soichiro Kozuki. Japończyk dołączył do 14-krotnego mistrza Polski na wypożyczenie z opcją transferu definitywnego. Według ustaleń Goal.pl mowa wówczas o podpisaniu umowy do końca czerwca 2027 roku.

fot. Imago / RHR-FOTO Na zdjęciu: Soichiro Kozuki

Górnik Zabrze zakończył już turecki etap przygotowań do rundy wiosennej. W trakcie pobytu w Belek żaden nowy zawodnik nie zasilił ekipy Jana Urbana. Pierwsze wzmocnienie w 2024 roku zostało sfinalizowanie dopiero po powrocie zespołu z Turcji.

Nowym graczem zabrzan został Soichiro Kozuki, który w szeregach Górnika ma zastąpić Daisukę Yokotę. 23-latek trafił do ekipy z Zabrza na płatne roczne wypożyczenie z opcją transferu definitywnego. Ofensywny piłkarz dołączył do Górnika z FC Schalke 04. Nieoficjalnie suma transakcji za piłkarza ma wynieść mniej więcej 250 tysięcy euro. Jednocześnie płatność za wypożyczenie piłkarz ma być liczona już na poczet ewentualnego transferu definitywnego.

Goal.pl dowiedział się jednocześnie, że nie ma już tematu transferu Deniza Hummeta. Przedstawiciele klubu z Zabrza długo prowadzili rozmowy w sprawie pozyskania napastnika. Finalnie jednak zawodnik nie zdecydował się na dołączenie do Górnika. Wygląda na to, że jego wybór padnie na Djurgardens IF.

Pierwsze spotkanie w 2024 roku w PKO Ekstraklasie zabrzańska ekipa rozegra na wyjeździe z Piastem Gliwice. Mecz odbędzie się 10 lutego o godzinie 15:00.