Śląsk Wrocław znów bez przełamania. Miedź Legnica w meczu 21. kolejki Betclic 1. Ligi uderzyła trzykrotnie i nie oddała prowadzenia do końca (3:1), notując prestiżowy triumf.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Miedź Legnica - Śląsk Wrocław

Miedź uderzyła szybko. Śląsk odpowiedział tylko raz

Śląsk Wrocław po remisie z Ruchem Chorzów (2:2) przystępował do potyczki z Miedzią Legnica, chcąc odnieść premierowe zwycięstwo w 2026 roku. Wojskowi jednocześnie chcieli przerwać serię bez wygranej w oficjalnym meczu, która zaczęła się w listopadzie minionego roku. Zespół prowadzony przez Janusza Niedźwiedzia podchodził z kolei do starcia po podziale punktów z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:1).

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji emocji nie brakowało. Pierwsi gola strzelili gospodarze. W roli głównej w 18. minucie wystąpił Daniel Stanclik. Ofensywny gracz Miedzi wykorzystał zagranie z boku boiska i strzałem z pierwszej piłki zmusił bramkarza rywali do kapitulacji.

Rasowy napastnik 😎 Daniel Stanclik nie zmarnował okazji 🤌🏻 #MIEŚLĄ 1:0



#MIEŚLĄ 1:0

Kolejny cios ekipa z Wrocławia otrzymała w 23. minucie. Tym razem świetnym uderzeniem popisał się Zvonimir Petrović, który sprawił, że Michał Szromnik po raz drugi musiał wyciągać piłkę z siatki. Wrocławianie zakończyli jednak pierwszą odsłonę z trafieniem kontaktowym w doliczonym czasie gry, gdy rzut karny wykorzystał Przemysław Banaszak.

Po zmianie stron Śląsk dążył do tego, aby jak najszybciej wyrównać. Nie przynosiło to jednak pożądanego efektu. Mimo że wrocławianie oddali więcej strzałów, rezultat rywalizacji na 3:1 ustalił w 88. minucie Bartosz Kwiecień. Jednocześnie swoje dziesiąte zwycięstwo w tej kampanii odniosła Miedź, dzięki czemu wskoczyła do czołówki tabeli Betclic 1 Ligi.

Tymczasem niezwykle ciekawie zapowiadają się spotkania z udziałem obu drużyn w przyszłym tygodniu. Śląsk zmierzy się na swoim stadionie z Odrą Opole. Chociaż interesujące jest to, czy nadal z trenerem Ante Simundzą na ławce. Z kolei Miedź czeka potyczka z Chrobrym Głogów w roli gospodarza.

Miedź Legnica – Śląsk Wrocław 3:1 (2:1)

1:0 Daniel Stanclik 18′

2:0 Zvonimir Petrović 23′

2:1 Przemysław Banaszak 45+5′ (k.)

3:3 Bartosz Kwiecień 88′