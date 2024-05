PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

Piłkarze Miedzi Legnica mieli wrócić do elity tylko po roku nieobecności, i choć początkowo wychodziło im to całkiem dobrze – przez pierwszą rundę byli w strefie barażowej – to im dalej w las, tym było tylko gorzej. Nowy trener, czyli Ireneusz Mamrot nie dał jednak rady poprawić wyników drużyny na tyle efektywnie oraz szybko, aby ta w końcówce włączyła się jeszcze do gry o awans. Stąd też legniczanie kończą sezon poza pierwszą szóstką i spędzą kolejny sezon w Fortuna 1. lidze.

Oznacza to również potrzebę budowy kadry od początku. Wiadomym jest, że w szatni Miedzi dojdzie do wielu zmian personalnych, bowiem spora część graczy to dobrze i soczyście opłacani obcokrajowcy. Niemniej klub poinformował właśnie o pozyskaniu pierwszego piłkarza na nowe rozgrywki. Mowa o Benediku Miocu. To 29-letni ofensywny pomocnik z Chorwacji, który w poprzednim sezonie rodzimej ligi strzelił 10 goli i zaliczył 5 asyst dla Slavena Belupo.

Benedik Mioc w Miedzi 💥#odkrywamykarty z wyróżniającym się ofensywnym pomocnikiem chorwackiej elity 🔝 Mioc w minionym sezonie zdobył 10 bramek i zaliczył 5 asyst dla Slavena Belupo ⚽️ Z Miedzią podpisał 3-letni kontrakt ✍️



Benedik, witamy w Legnicy 🤝 pic.twitter.com/znqeppl7QP — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) May 29, 2024

– Do tego dołożył trafienie w dwóch meczach krajowego pucharu. Bez wątpienia w zakończonych rozgrywkach należał do wyróżniających się graczy, zostając docenionym nie tylko przez ekspertów. W głosowaniu na piłkarza sezonu na oficjalnym profilu ligi, głosami kibiców, zajął trzecie miejsce – czytamy w klubowym komunikacie przedstawiającym piłkarza.

