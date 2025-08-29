PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Miedź Legnica pokonuje Wisłę Kraków

Piątkowe zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi zamykało starcie, w którym Miedź Legnica przed własną publicznością mierzyła się Wisłą Kraków. Faworyt tego starcia był dobrze znany. Biała Gwiazda jest bowiem w kosmicznej formie i wygrała dotychczas każdy mecz ligowy. Gospodarze natomiast mają swoje spore problemy.

Pierwsza odsłona nie powalała na kolana. Wisła Kraków częściej operowała z piłką przy nodze, ale to Miedź Legnica tworzyła więcej okazji bramkowych. I w 34. miejscowa drużyna objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Benedik Mioc, który sprytnym strzałem z dystansu pokonał Kamila Brodę. Biała Gwiazda nie zdołała odpowiedzieć w pierwszych 45. minutach i to podopieczni Janusza Niedźwiedzia schodzili na przerwę w znakomitych nastrojach.

W drugiej odsłonie kompletnie nie poprawiła się gra Wisły Kraków. Miedź Legnica natomiast raz po raz tworzyła groźne akcje bramkowe. W 62. minucie gospodarze znów wybuchli radością. Otóż na tablicy wyników było już 2:0. Tym razem do siatki trafił Daniel Stanclik, który wykorzystał wspaniałą kontrę swojej drużyny. Biała Gwiazda robiła wszystko, aby odmienić losy meczu. Jednak ich dzisiejsza dyspozycja pozostawiała wiele do życzenia. Miedź Legnica ostatecznie sięgnęła po zwycięstwo, które śmiało można nazwać sporą sensacją.

Wisła Kraków w kolejnym ligowym meczu zmierzy się z Wieczystą Kraków. Miedź Legnica natomiast podejmie Polonię Warszawa.

Miedź Legnica – Wisła Kraków 2:0

Mioc (34′), Stanclik (62′)