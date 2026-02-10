Miedź zatrzymała defensora. Oficjalny komunikat

Miedź Legnica będzie kontynuowała współpracę z utalentowanym pomocnikiem. Igor Maliszewski we wtorek podpisał z klubem nowy kontrakt do 30 czerwca 2029 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

Oficjalnie: Igor Maliszewski na dłużej w Miedzi Legnica

Miedź Legnica liczy się w walce o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia zajmują co prawda 10. lokatę w tabeli Betclic 1. Ligi, ale ich strata do pozycji wicelidera wynosi tylko trzy punkty. W najbliższą sobotę czekać ich będzie jednak trudne zadanie. Zespół zmierzy się bowiem przed własną publicznością ze Śląskiem Wroclaw.

We wtorek tymczasem Miedź Legnica ogłosiła bardzo dobrą wiadomość. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przekazano, że przedłużono umowę z Igorem Maliszewskim. Nowy kontrakt utalentowanego obrońcy będzie teraz obowiązywal do 30 czerwca 2029 roku.

– Cieszę się, że moja praca została doceniona. Dziękuję klubowi za przedłużenie umowy, co jest dla mnie kolejnym bodźcem do działania. Moim celem jest zbieranie jak największej liczby minut w Betclic 1 Lidze, by w ten sposób przyczynić się do awansu, o który walczymy – powiedział 18-latek na łamach strony klubowej.

Igor Maliszewski w trwającej kampanii rozegral jedno spotkanie na boiskach Betclic 1. Ligi. Obrońca Miedzi Legnica spędził na placu gry 11 minut. Oczywiście defensor na premierowe trafienie oraz asystę musi jeszcze poczekać.