Mecz o byt i marzenia z udziałem Warty i Polonii

Warta Poznań - Polonia Warszawa to ostatni sobotni mecz w ramach 24. kolejki Betclic 1. Ligi. Rywalizacja na obiekcie w Grodzisku Wielkopolskim zacznie się o godzinie 19:30.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Polonia w pogoni za Wisłą, widząc baraże na horyzoncie

Warta Poznań to ekipa, która na dzisiaj skupia się na walce o ligowy byt. Pomóc w zrealizowaniu tego celu ma trener Ryszard Tarasiewicza, który zastąpił niedawno w tej roli Piotra Klepczarka. Z kolei Polonia Warszawa to drużyna, marząc o wywalczeniu miejsca w strefie baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Na dzisiaj obi ekipy mają duże szanse, aby podołać swoim wyzwaniom. Zieloni plasują się nad strefą spadkową. Z kolei Czarne Koszule mają Wisłę Kraków na wyciągnięcie dłoni, mając na względzie to, że Białą Gwiazda straciła punkty w piątkowy wieczór.

W pierwszej batalii goli nie brakowało, więc można spodziewać się, że nie inaczej będzie w sobotni wieczór. Ciekawostką jest to, że aktualny szkoleniowiec Zielonych mierzył się z Polonią jako trener osiem razy i jeszcze nigdy nie zremisował. Zaliczył cztery zwycięstwa i cztery porażki.

Warta w poszukiwaniu przełamania w roli gospodarza

Ekipa z Poznania w 2025 roku rozegrała jak na razie cztery starcia w Betclic 1. Lidze i ani razu nie wygrała. Zaliczyła w nich trzy porażki i remis. Ostatnio uległa ŁKS-owi (1:3).

Warta nie radzi sobie też w tym sezonie w roli gospodarza na obiekcie w Grodzisku Wielkopolskim. W trzech ostatnich spotkaniach za każdym razem przegrywała. Poznański zespół ostatnią wygraną u siebie zaliczył dawno temu, bo 24 listopada minionego roku. Pokonał wówczas Pogoń Siedlce (2:1).

Stołeczna drużyna ma natomiast za sobą remis z Kotwicą Kołobrzeg (2:2), po którym gracze Polonii czuli niedosyt. Prowadzili w pewnym momencie 2:0, a mimo wszystko nie dali rady dowieźć korzystnego rezultatu do końca.

W roli gościa zespół Mariusza Pawlaka w tym roku jeszcze nie przegrał. Polonia rozegrała dwa takie mecze i zaliczyła w nich zwycięstwo nad Miedzią Legnica (3:2) oraz remis z Arką Gdynia (0:0).

Mecze drużyny Warta Poznań ŁKS Łódź 3 Warta Poznań 1 Warta Poznań 0 Stal Rzeszów 1 Stal Stalowa Wola 0 Warta Poznań 0 Warta Poznań 1 GKS Tychy 3 Odra Opole 0 Warta Poznań 0 Mecze drużyny Polonia Warszawa Polonia Warszawa 2 Kotwica Kołobrzeg 2 Miedź Legnica 2 Polonia Warszawa 3 Polonia Warszawa 1 Puszcza Niepołomice 1 (2) Polonia Warszawa 2 Górnik Łęczna 1 Arka Gdynia 0 Polonia Warszawa 0

Bezpośrednie mecze między Wartą a Polonią

W trzech ostatnich potyczkach o ligowe punkty między obiema ekipami miało miejsce każde możliwe rozstrzygnięcie. Raz górą byłą Polonia (2:0), raz miał miejsce remis (1:1) i w jednym spotkaniu lepsza była Warta. Poznański zespół wygrał właśnie ostatnie starcie między obiema drużynami, gdy Zieloni byli gospodarzami. Miało to jednak miejsce dawno temu, bo 24 sierpnia 2016 roku.

Polonia z przewagą, ale Warta nie jest bez szans

Eksperci przekonują, że większe szanse na pełną pulę mają goście. Typ na zwycięstwo Polonii wyceniono na 2.36. Remis oszacowano na 3.15. Z kolei opcja na wygraną Warty kształtuje się na poziomie 2.85.

Wynik Operator Kurs Warta 2.85 Remis 3.15 Polonia 2.36 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2025 22:45 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Warta Poznań P P P R P P ? 31.9 % Remis 29 % Polonia Warszawa W R W P W R ? 39.1 %

Ostatnie sobotnie starcie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenie TVP 3 od godziny 19:30. Rywalizację skomentują Sławomir Kwiatkowski i Marcin Żewłakow. Ponadto dostęp do transmisji zapewni też strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport.

Rywalizacja będzie także do obejrzenia za darmo na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie.

