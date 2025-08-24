Mariusz Jop skomentował triumf nad Śląskiem. Kolejne pochwały w stronę Rodado

Mariusz Jop jest pod wrażeniem dyspozycji Angela Rodado w Wiśle Kraków. - Już kolejny sezon udowadnia, że jest świetnym piłkarzem - powiedział trener, cytowany w "Gazecie Krakowskiej".

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Angel Rodado błyszczy w Krakowie

Wisła Kraków znakomicie rozpoczęła sezon w Betclic 1. Lidze. W niedzielnym meczu 7. kolejki Biała Gwiazda rozgromiła Śląsk Wrocław (5:0) i z kompletem punktów umocniła się na pozycji lidera. Ich przewaga nad drugą w tabeli Wieczystą Kraków wynosi obecnie pięć punktów. Hat-tricka w tym spotkaniu skompletował Angel Rodado, który ma już na koncie 10 trafień. Hiszpański snajper przed rozpoczęciem sezonu przedłużył kontrakt z Wisłą do czerwca 2030 roku.

– Już kolejny sezon udowadnia, że jest świetnym piłkarzem. Życzę mu, żeby grał jeszcze lepiej. Wydaje mi się, że liczba bramek, jaką ma po tych sześciu kolejkach, po tych sześciu meczach rozegranych przez nas, jest imponując – stwierdził Mariusz Jop, cytowany przez „Gazetę Krakowską”.

– Myślę, że poza tym, że zdobywa bramki i bardzo mocno pracuje dla zespołu, to widać, że wiele piłek odbiera na wślizgach. Jest cały czas obecny w grze defensywnej i to tak czasami jest, że jak się chce robić dużo dla zespołu, to też to później wraca indywidualnie w liczbach piłkarzy, bo to nie tylko on – tak jak mówiłem i podkreślam to cały czas, że bardzo mocno pracuje cały zespół, jeżeli chodzi o obronę – dodał.

Przed krakowskim zespołem kolejne wyzwanie w Betclic 1. Lidze. Już w piątek, 29 sierpnia, podopieczni Mariusza Jopa zmierzą się na wyjeździe z Miedzią Legnica w ramach 8. kolejki.