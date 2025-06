Lucas Ramos opuszcza Kotwicę Kołobrzeg. Brazylijczyk zostaje w 1. lidze [NASZ NEWS]

Trwa rozbiór Kotwicy Kołobrzeg. Od dłuższego czasu klub ma ogromne kłopoty i na boisku, i poza nim w efekcie czego opuszczają go kolejni zawodnicy. Najnowszy przykład to Lucas Ramos. Z informacji goal.pl wynika, że Brazylijczyk zostanie w 1. lidze.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Lucas Ramos

Kotwica tonie, piłkarze odchodzą

Od dłuższego czasu w mediach Kotwica Kołobrzeg pojawiała się głównie z powodu sytuacji finansowej. Klub z północy Polski miał dobry moment, ale trwało to bardzo krótko. Niedługo po awansie do 1. ligi zaczęły się różnego rodzaju zawirowania, to z kolei powodowały problemy z uzyskaniem licencji, aż w końcu odchodzenie kolejnych piłkarzy.



Najnowszy przykład to Lucas Ramos. 30-letni defensywny pomocnik opuścił szeregi Kotwicy po wygaśnięciu kontraktu iz informacji goal.pl wynika, że zagra w Odrze Opole. Zamienia więc klub nie tylko na (historycznie) większy, ale również na stadion, który robi wrażenie na wielu obserwatorach.



W ostatnim sezonie Ramos zagrał 20 meczów w 1. lidze, w których zaliczył jedną asystę. W trakcie kariery, poza Brazylią, grał też w klubach z Grecji, Albanii i Indonezji. Do Kotwicy przyszedł we wrześniu 2024 roku.