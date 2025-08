ŁKS ma problem. Dwaj ważni gracze wypadają z gry

ŁKS Łódź przez najbliższe kilka tygodni będzie musiał sobie radzić bez dwóch podstawowych do tej pory piłkarzy. Z gry wypadli bowiem Piotr Głowacki i Michał Mokrzycki, którzy byli ważnymi ogniwami układanki trenera Szymona Grabowskiego.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

Dwaj piłkarze ŁKS-u wypadają na kilka tygodni

ŁKS Łódź w tym sezonie chce wrócić do PKO Ekstraklasy po chwilowej nieobecności. Piłkarze Szymona Grabowskiego po pierwszych trzech kolejkach na swoim koncie mają sześć punktów i zajmują miejsce w strefie barażowej. Do tej pory udało się im bowiem pokonać zespół Znicza Pruszków oraz Polonii Bytom. Dotkliwą porażką zakończyło się za to starcie z Wisłą Kraków pod Wawelem.

Niemniej aspiracje klubu z Łodzi są spore i wiele wskazuje, że będą oni się bili do końca o grę w barażach, a kto wie, może uda się i powalczyć o bezpośredni awans. Z pewnością jednak najbliższe tygodnie będą trudne, bowiem z gry na taki okres wypada dwóch ważnych graczy. Jak poinformował sam klub z powodu urazu rozcięgna podeszwowego grać i trenować przez najbliższe kilka tygodni nie będzie mógł Piotr Głowacki, a Michał Mokrzycki wypada zmaga się z urazem więzadła stawu kolanowego. Również czeka go kilkutygodniowa przerwa.

Obaj ci piłkarze w tym sezonie byli podstawowymi graczami w układance Szymona Grabowskiego. Podobnie sytuacja miała się w minionych rozgrywkach, gdzie Głowacki zanotował w sumie 31 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował pięć asyst. Z kolei Michał Mokrzycki siedem razy trafiał do siatki rywali i pięciokrotnie zanotował asystę w 33 występach.

