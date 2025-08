Porto zaoferowało 27 milionów euro za kolejnego Polaka! Jest decyzja

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Porto

Porto złożyło ofertę za Jakuba Kiwiora

FC Porto tego lata przeprowadziło transfer reprezentanta Polski. Nowym środkowym obrońcą jakiś czas temu został Jan Bednarek. Piłkarz pożegnał się z ekipą Southampton, w barwach której spędził ostatnie kilka lat i przeniósł się do Portugalii ze sporymi nadziejami. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyny Polak, który mógł w ostatnim czasie trafić do tego utytułowanego klubu.

Według informacji, które przekazał Santi Aouna z „Foot Mercato”, Porto złożyło ofertę wypożyczenia Jakuba Kiwiora z obowiązkiem wykupu za 27 milionów euro. Propozycja ta została jednak odrzucona przez władze Arsenalu w zeszłym tygodniu. Oznacza to, że najpewniej chodziło o dodatkowy ruch poza transferem Jana Bednarka. Poza tym Kiwior regularnie łączony jest z odejściem z ekipy Kanonierów.

25-letni defensor w minionym sezonie rozegrał w sumie 30 spotkań i zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Łącznie dla zespołu z Londynu ma on 68 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia wychowanka GKS-u Tychy na 28 milionów euro. W ostatnim czasie znów sporo mówi się o przyszłości reprezentanta Polski, który ma chcieć grać więcej, ale Kanonierzy upierają się na pozostawieniu go w swoich szeregach na kolejną kampanię.

