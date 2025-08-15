ŁKS Łódź pokazał charakter. Kolejne punkty i miejsce w czołówce [WIDEO]

19:59, 15. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

ŁKS udanie zaczął piątą kolejkę Betclic 1. Ligi. Ekipa prowadzona przez Szymona Grabowskiego pokonała pewnie (2:0) mielecką Stal, zadomawiając się w czołówce tabeli.

Fabian Piasecki
fot. PressFocus Na zdjęciu: Fabian Piasecki

ŁKS z trzecią wygraną w sezonie

ŁKS przystępował do piątkowej potyczki z jasnym celem – powrócić na zwycięski szlak. W poprzedniej kolejce piłkarze Szymona Grabowskiego ulegli Chrobremu Głogów (1:2). Na drodze łodzian stanęła Stal Mielec, która liczyła na przełamanie po dwóch spotkaniach bez zwycięstwa.

W pierwszej połowie emocji było niewiele. Gospodarze oddali trzy celne strzały, podczas gdy drużyna Ivana Djurdjevicia ani razu nie zagroziła bramce ŁKS-u. Jedyną bramkę w 13. minucie zdobył Fabian Piasecki, kierując piłkę do siatki po sytuacji oko w oko z bramkarzem rywali. Na przerwę łodzianie schodzili w lepszych nastrojach.

Po zmianie stron goście byli blisko wyrównania w 68. minucie – Diez dobijał strzał Macieja Domańskiego, lecz Aleksander Bobek był na posterunku i wynik się nie zmienił. Piasecki w 87. minucie mógł podwyższyć prowadzenie, ale piłka trafiła w poprzeczkę.

