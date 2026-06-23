Real Madryt zrozumiał, że transfer Michaela Olise będzie trudny do zrealizowania. Teraz Królewscy ruszają po inną gwiazdę. Ich celem jest pozyskanie Enzo Fernandeza z Chelsea - przekazuje "AS".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Enzo Fernandez priorytetem Realu Madryt!

Real Madryt tego lata rozbije bank na transfery. Królewscy dotychczas poważnie interesowali się Michaelem Olise. Bayern Monachium jednak życzy sobie kosmicznych pieniędzy. Florentino Perez i spółka w zasadzie zrezygnowali z Francuza i skupili się na innym gwiazdorze. Serwis „AS” zdradza, że teraz priorytetem Los Blancos jest pozyskanie Enzo Fernandeza z Chelsea.

Reprezentant Argentyny od dawna jest łączony z przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu. Real Madryt teraz jednak może zwiększyć zainteresowanie, po tym jak odpadł plan z transferem Michaela Olise. Sam mistrz świata zakomunikował, że chciałby dołączyć do zespołu Królewskich. Jeśli Los Blancos złożą odpowiednią ofertę, to zapewne nic nie stanie na przeszkodzie, aby pomocnik wylądował pod skrzydłami Jose Mourinho.

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Sam Portugalczyk bardzo chciałby mieć w swojej drużynie Enzo Fernandeza. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Real Madryt zrezygnował z pozyskania Ayyouba Bouaddiego. Teraz uwaga Królewskich będzie wyłącznie skupiona na gwiazdorze Chelsea. Czas pokaże, czy argentyński pomocnik finalnie wyląduje na Estadio Santiago Bernabeu.

Enzo Fernandez w minionym sezonie rozegrał 54 spotkania w koszulce Chelsea. Argentyńczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 15 trafień, a także zaliczył siedem asyst.