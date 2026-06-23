Ibrahimović doradził Lewandowskiemu. „Ma dwie opcje”

"Jeśli chce budować swoją markę, to powinien wybrać USA, jeśli chce zarabiać pieniądze, to niech jedzie do Arabii" - powiedział Zlatan Ibrahimović na antenie "Kanału Sportowego" ws. Roberta Lewandowskiego.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Ibrahimović mówi jasno: Lewandowski ma dwie opcje

Robert Lewandowski wciąż szuka nowego klubu po odejściu z FC Barcelony i wszystko wskazuje na to, że stan ten potrwa jeszcze przynajmniej kilkanaście dni, a może i kilka tygodni. W ostatnim czasie bowiem Polak łączony jest przede wszystkim z Chicago Fire, gdzie nawet był zapoznać się z klubem. Nic nie jest jednak przesądzone, a to oznacza, że nadal do gry może wejść inny zespół.

Do tej pory zainteresowanie kapitanem reprezentacji Polski wyrażało kilka klubów z Arabii Saudyjskiej, ale temat ten ucichł po doniesieniach o ofercie Amerykanów. Trudno więc przesądzać, ale to właśnie chyba pomiędzy tymi dwoma kierunkami powinien wybrać Lewandowski. Podobnego zdania jest sam Zlatan Ibrahimović, który na antenie „Kanału Sportowego” trochę doradził napastnikowi.

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– Nie znam go osobiście, ale są dwie opcje. W Europie nikt nie zapłaci za niego takich pieniędzy ze względu na jego wiek. To bardzo proste. Jeśli chce budować swoją markę, to powinien wybrać USA, z kolei jeśli chce zarabiać pieniądze, to niech jedzie do Arabii Saudyjskiej – powiedział Zlatan Ibrahimović w rozmowie z Mateuszem Borkiem na „Kanale Sportowym”.

Robert Lewandowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 46 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie w barwach Barcelony w 193 meczach zdobył 120 bramek. To daje mu miejsce w zestawieniu top 15 najlepszych strzelców w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 7 milionów euro.

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