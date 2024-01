Lechia Gdańsk w trakcie trwającego sezonu ma plan, aby wywalczyć awans do PKO Ekstraklasy. Realny scenariusz zakłada, że Biało-zieloni mogą rozegrać baraże o awans do elity. Tymczasem klub wydał oficjalny komunikat dotyczący ewentualnego spotkania barażowego.

fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk przygotowuje się na różne warianty w trakcie trwającej kampanii

Jedna z opcji zakłada, że Biało-zieloni mogą powalczyć o awans do elity poprzez baraże

Biuro prasowe klubu opublikowało specjalny komunikat na temat ewentualnej gry w barażach

Lechia Gdańsk może wrócić na obiekt przy Traugutta

Lechia Gdańsk rok 2023 roku zakończyła na czwartej pozycji w tabeli Fortuna 1 Ligi. Biało-zieloni legitymują się bilansem 32 punktów, tracąc dwa oczka do pierwszej Arki Gdynia. Bardzo możliwe jest zatem, że lechiści o awans do elity mogą walczyć w czerwcu w barażach. To sprawia, że w roli gospodarza Lechia może mieć kłopot z rozegraniem spotkania na Polsat Plus Arena Gdańsk. W tej sprawie klub opublikował specjalny komunikat.

Wiadomość Lechii ws. ewentualnego meczu barażowego

“W związku z faktem, że w 2022 roku stadion Polsat Plus Arena Gdańsk został zarezerwowany na koncert Dawida Podsiadło, który odbędzie się 1 i 2 czerwca 2024 r., co koliduje z terminami ewentualnych meczów barażowych o awans do Ekstraklasy, Lechia Gdańsk S.A. wspólnie z operatorem Polsat Plus Arena Gdańsk współpracują w celu zapewnienia optymalnej organizacji potencjalnego meczu barażowego. Naszym priorytetem jest zapewnienie doskonałych warunków zarówno drużynie, jak i kibicom. Rozważamy ewentualność rozegrania tego spotkania na stadionie przy ul. Traugutta 29, który z pewnością ma dla Klubu znaczenie symboliczne. Ten wyjątkowy obiekt przyniósł naszej biało-zielonej społeczności nie tylko dumę, ale także niezapomniane sportowe emocje” – brzmi komunikat.

Komunikat w sprawie potencjalnego meczu barażowego Lechii Gdańsk ℹ️ https://t.co/AWHu6XAcCf pic.twitter.com/Hn0QjNHvNl — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) January 3, 2024

“W związku z tym, że stadion przy ul. Traugutta 29 nie jest w stanie pomieścić tylu kibiców, ilu normalnie może pojawić się na Polsat Plus Arena Gdańsk, pierwszeństwo zakupu będą mieli posiadacze karnetów na rundę wiosenną. Posiadacze karnetów na cały sezon, zgodnie z przysługującymi im korzyściami, mają zagwarantowany bezpłatny wstęp na to spotkanie” – czytamy dalej.

“O szczegółach tego potencjalnego wydarzenia będziemy informować regularnie w kolejnych komunikatach, gdyż musimy przewidzieć wszystkie możliwe scenariusze, aby osiągnąć nasz cel i awans do Ekstraklasy” – przekazano w wiadomości.