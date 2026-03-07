Wisła Kraków oświadczyła, że nie zagra w sobotę ze Śląskiem Wrocław. Cezary Kulesza zareagował na decyzję lidera pierwszej ligi. Zapowiada surowe kary dla obu klubów.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Kulesza zapowiada surowe kary. Oberwie się Wiśle i Śląskowi

Wisła Kraków odmawia przyjazdu i rozegrania wyjazdowego meczu ze Śląskiem Wrocław. Ma to związek z decyzją o nieprzyjmowaniu kibiców gości. Krakowski klub uważa, że to działanie niezgodne z przepisami, gdyż nie ma wystarczających argumentów, aby tego dokonać.

Jarosław Królewski apeluje o przełożenie terminu rozegrania spotkania i zaznacza, że Wisła nie zgodzi się na karę walkowera. Nie ustępuje też Śląsk Wrocław, mimo prób pojednania ze strony Cezarego Kuleszy. Na sobotnie oświadczenie Białej Gwiazdy zareagował prezes PZPN, który przekonuje, że oba kluby spotkają się z dotkliwymi karami za swoje postępowanie.

„Polski Związek Piłki Nożnej wymaga od wszystkich uczestników rozgrywek przestrzegania obowiązujących regulaminów. Nie ulegnę presji ani szantażowi polegającemu na niestawieniu się na spotkaniu. Nie będę też tolerował nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców gości. (…) Będziemy w tej sprawie nieugięci i sięgniemy po wszelkie dostępne narzędzia, które położą kres temu procederowi. (…) Nasze działania przyniosły poprawę. Dzisiaj jednak widzimy, że problem powrócił, a jego rozwiązanie wymaga podjęcia bardziej radykalnych kroków, które pozwolą rozwiązać go na dobre i zniechęcą kolejne kluby do działań naruszających regulamin. Dzisiejsza sytuacja spotka się z bardzo surową reakcją. Bojkotowanie zorganizowanej grupy kibiców gości, ale również bojkotowanie meczu nie będą metodami akceptowanymi przez PZPN. – zapowiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.