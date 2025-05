PressFocus Na zdjęciu: Dani Pacheco

Baraże o Ekstraklasę. Wisła Płock w finale

Wisła Płock została pierwszym finalistą baraży o awans do Ekstraklasy. W czwartkowym półfinałowym meczu Nafciarze pokonali 2:1 Polonię Warszawa. Spotkanie świetnie rozpoczęło się dla Czarnych Koszul, które już w 4. minucie gry objęły prowadzenie. Po świetnym dośrodkowaniu Poczobuta do siatki trafił Vega. Gospodarze zdołali doprowadzić do wyrównania jeszcze w pierwszej połowie. W 34. minucie do bramki Polonii uderzeniem głową trafił Edmundsson.

W drugiej połowie wynik meczu długo nie ulegał zmianie i wydawało się, że dojdzie do dogrywki. W ostatniej minucie gospodarze przechylili jednak szalę awansu na swoją stronę. Pięknym uderzeniem z rzutu wolnego awans Wiśle Płock zapewnił Dani Pacheco.

Kto rywalem Wisły Płock w finale?

Wisła Płock swojego rywala w finałowym meczu barażowym o awans do Ekstraklasy pozna w czwartek wieczorem. O 21:00 rozpocznie się drugie półfinałowe spotkanie, w którym Wisła Kraków zmierzy się z Miedzią Legnica. Zwycięzca tego pojedynku zagra z Nafciarzami o grę w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie.

Finał baraży rozegrany zostanie w niedzielę (1 czerwca) o godzinie 16:30 w Płocku.