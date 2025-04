Królewski zabrał głos ws. kontuzji Rodado. Wskazał czarny scenariusz

fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado nie zagra z Wartą Poznań. Możliwy czarny scenariusz

Wisła Kraków pokonała Kotwicę Kołobrzeg 2:1 w 25. kolejce Betclic 1. Ligi, ale trzypunktową zdobycz skutecznie przyćmiła kontuzja Angela Rodado. Najlepszy strzelec Białej Gwiazdy doznał poważnie wyglądającej kontuzji i już teraz jest pewne, że przez jakiś czas drużyna będzie musiała sobie radzić bez Hiszpana.

Wykluczony jest występ Angela Rodado w środowym meczu Superpucharu Polski z Jagiellonią Białystok. Ponadto napastnik na pewno nie zagra z Wartą Poznań (5 kwietnia), o czym jasno powiedział Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków.

– Nie ma szans na występ Rodado z Wartą. Mamy nadzieję, że nie będzie konieczna operacja, bo to oznaczałoby koniec sezonu dla Angela – poinformował Jarosław Królewski.

Zobacz WIDEO: Publiczne wsparcie klubów sprzeczne z prawem

Kibice Białej Gwiazdy na pewno mają nadzieję, że Rodado uniknie operacji, bo to oznaczałoby najczarniejszy scenariusz. Hiszpan zdobył w tym sezonie 1. ligi 18 bramek, co stanowi ponad 40% trafień całego zespołu. Bez tak jakościowego piłkarza Wisła będzie miała o wiele trudniejsze zadanie w walce o awans do Ekstraklasy.

Przypomnijmy, że zawodnik zmaga się z kontuzją barku. Dopiero kolejne badania, które mają nastąpić w tym tygodniu, zdecydują o procesie rehabilitacji.