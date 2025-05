Królewski odpowiedział na pogłoski. „Wręcz przeciwnie”

Łukasz Laskowski/ Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Stal Stalowa Wola

Królewski uspokaja: jesteśmy silniejsi

Wisła Kraków zapewniła sobie udział w barażach o awans do Ekstraklasy. Jednak Biała Gwiazda nadal walczy o finisz na jak najlepszej lokacie i prawo do rozegrania obu spotkań na własnym obiekcie. Podopieczni Mariusza Jopa aktualnie plasują się na 4. miejscu, ale liczą na prześcignięcie Wisły Płock. Tuż przed kluczowym momentem sezonu Jarosław Królewski zwrócił uwagę na to, jak istotne są zbliżające się dni.

– Przed nami kluczowe 10 dni tego sezonu i wszystko będzie jasne. Mnóstwo emocji przed nami. Przyszłość, niezależnie od wyniku, co pokazał ten sezon, jest bardziej niż obiecująca. Przez najbliższe dni pełen focus tylko na najbliższej misji, będzie nas mniej w mediach – kluczowa będzie głowa. Do boju! – napisał prezes krakowskiego klubu na portalu X.

Zobacz WIDEO: Wisła Kraków – sezon 2024/25

Natomiast w odpowiedzi na komentarz jednego z użytkowników, który poprosił o wyjaśnienia pogłosek dotycączych problemów finansowych Wisły, Królewski postanowił wyjaśnić „zamieszanie:

– Co roku to wraca w tym temacie – gdy zaczynamy walkę o baraże – nowe kontakty itd. Dlatego zero wyprowadzania nas z równowagi w tych dniach. Robimy swoje. Żadna katastrofa finansowa Wiśle nie grozi – wręcz przeciwnie. Jesteśmy wbrew pozorom silniejsi niż kiedykolwiek. To mój ostatni komentarz w tej sprawie – zakończył.