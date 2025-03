Królewski mówi wprost o przyszłości Rodado. Ujawnił szczegóły kontraktu

Wisła Kraków walczy o awans do Ekstraklasy, a Angel Rodado pozostaje kluczową postacią zespołu. Hiszpan ma już 17 goli i 5 asyst w tym sezonie, a jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku. Prezes Jarosław Królewski w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym ujawnił szczegóły umowy napastnika i zasady ewentualnego transferu.

PressFocus Na zdjęciu: Rodado i Królewski

Przyszłość Rodado w Wiśle – prezes zdradza szczegóły kontraktu

Angel Rodado od dwóch sezonów imponuje skutecznością na zapleczu Ekstraklasy. W poprzednich rozgrywkach zdobył 22 gole, a w obecnym sezonie znów jest czołowym strzelcem ligi. Jego forma sprawia, że wielu kibiców zastanawia się, jak długo jeszcze pozostanie w Wiśle Kraków.

Napastnik był już w przeszłości łączony z odejściem z klubu wielokrotnie, ale latem 2024 roku Hiszpan podpisał nowy kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2027 roku i zawiera opcję przedłużenia, jeśli w ostatnim sezonie rozegra przynajmniej połowę ligowych spotkań. Jak zdradził Jarosław Królewski, w umowie nie ma klauzuli umożliwiającej automatyczne odejście w przypadku braku awansu do Ekstraklasy ani konkretnej sumy wykupu.

– Sprawą Angela zajmuję się osobiście i uważam, że mamy dobre relacje. Nie ma żadnej klauzuli, która pozwoliłaby mu odejść automatycznie w przypadku braku awansu, nie ma też klauzuli z konkretną kwotą wykupu. Jesteśmy zadowoleni z tego, że podpisaliśmy z nim kontrakt – przyznał Królewski w programie “Moc Futbolu”.

– Jeśli w czerwcu ktoś się po niego zgłosi, to dokładnie zbadamy aktualną sytuację klubu. Jest ważny dla Wisły, ale oczywiście nie zamierzamy go trzymać do końca życia, tylko w takiej sytuacji będziemy szukać odpowiedniego rozwiązania. Ile jest wart? Dla nas jest bezcenny – dodał.

Wisła Kraków obecnie zajmuje siódme miejsce w tabeli Betclic 1 Ligi i walczy o możliwość gry w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Dziewiąta Stal Rzeszów ma zaledwie punkt straty do Białej Gwiazdy. Wygląda na to, że walka o promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej będzie trwała do samego końca sezonu.