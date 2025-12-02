Królewski docenił trzy kluby. „Tam jest mnóstwo talentów”

Wisła Kraków na półmetku rozgrywek zajmuje 1. miejsce w lidze. Jarosław Królewski docenił trzy kluby z Betclic 1. Ligi. Właściciel krakowskiego zespołu przyznał, że jest tam mnóstwo talentów.

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Pogoń, Polonia i Chrobry – trzy kluby, które docenił Królewski

Wisła Kraków jest na autostradzie do wydostania się z Betclic 1. Ligi. Na półmetku sezonu zajmują 1. miejsce w tabeli z przewagą 10 punktów nad drugą w lidze Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Jeśli w końcu awansują, wrócą do Ekstraklasy po czterech latach przerwy.

Przed przerwą zimową Biała Gwiazda rozegra jeszcze tylko dwa mecze. W czwartek (4 grudnia) zmierzą się z Zawiszą Bydgoszcz w STS Pucharze Polski. Natomiast w niedzielę (7 grudnia) zagrają na wyjeździe z ŁKS-em Łódź w ramach 19. kolejki ligowej.

Zanim rozpocznie się przerwa śródsezonowa Jarosław Królewski postanowił docenić w mediach społecznościowych trzy kluby z Betclic 1. Ligi. Właściciel Wisły Kraków napisał, że należy docenić postawę zawodników oraz sztabów: Pogoni Grodzisk Mazowiecki, Polonii Bytom i Chrobrego Głogów. Dodał również, że jest tam mnóstwo talentów.

Dziś zapewne to nie będzie miało wielkiego znaczenia.



Lecz kluczowe jest aby docenić postawę zawodnikòw i sztabów:



1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki

2. Polonia Bytom

3. Chrobry Głogów



Doceniajcie deltę (Δ) która dostarczają względne możliwości.



Tam jest mnóstwo talentów.



🔥 — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) December 1, 2025

Co ciekawe każdy z wymienionych klubów zajmuje czołowe miejsca w Betclic 1. Lidze. Co za tym idzie, walczą o awans do PKO BP Ekstraklasy. Przypomnijmy, że promocję do wyższej ligi uzyskają dwie najlepsze drużyny. Natomiast zespoły z miejsc 3-6 powalczą o jedno miejsce premiowane awansem w barażach. Runda wiosenna w 1. Lidze rozpocznie się na początku lutego.