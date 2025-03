PressFocus Na zdjęciu: Paweł Moskwik

Tym razem to Znicz będzie pod presją

Ostatnim meczem 24. kolejki Betclic 1. Ligi będzie rywalizacja z udziałem broniącej się przed spadkiem z ligi Kotwicy Kołobrzeg. Piłkarze tego klubu są niemal tuż nad strefą spadkową. Rywale mają jednak taki sam dorobek punktowy, co ukazuje jak trudna jest sytuacja graczy trenera Piotra Tworka.

O utrzymanie dawno nie musi martwić się Znicz. Jego seria sensacyjnych zwycięstw z ligową czołówką wywindowała ich do górnej połowy tabeli, gdzie trwa zażarta rywalizacja o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Tym razem to pruszkowska drużyna podejdzie do meczu w roli faworyta i z presją powrotu do domu z trzema punktami.

Faworyci im nie straszni

Piłkarze Kotwicy w minionej serii gier odrobili dwubramkową stratę w meczu z pretendującą do awansu Polonią Warszawa. W wywalczeniu remisu 2:2 drużynie pomógł bramkarz Kacper Krzepisz, który był rezerwowym bramkarzem, ale w końcówce pojawił się w polu. Ekipa z Kołobrzegu w tym roku musiała radzić sobie w mocno ograniczonym składzie personalnym, a mimo tego potrafiła też zremisować z ŁKS-em Łódź.

Faworytów nie boi się również Znicz, który co prawda uległ Arce Gdynia, ale pokonał trzy inne ekipy zainteresowane awansem. Na koncie drużyny z Pruszkowa tylko w 2025 roku są zwycięstwa z takimi klubami jak Wisła Kraków, czy Miedź Legnica. To zdecydowanie wyniki godne pochwały.

Mecze drużyny Kotwica Kołobrzeg Polonia Warszawa 2 Kotwica Kołobrzeg 2 Kotwica Kołobrzeg 0 ŁKS Łódź 0 Stal Rzeszów 1 Kotwica Kołobrzeg 0 Kotwica Kołobrzeg 1 Stal Stalowa Wola 1 Pogoń Siedlce 2 Kotwica Kołobrzeg 1 Mecze drużyny Znicz Pruszków Znicz Pruszków 2 Miedź Legnica 1 Górnik Łęczna 1 Znicz Pruszków 2 Znicz Pruszków 0 Arka Gdynia 1 Wisła Kraków 0 Znicz Pruszków 1 Stal Rzeszów 2 Znicz Pruszków 1

Mecz drużyn o skrajnie różnych priorytetach

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na zwycięstwo Znicza został oszacowany na 1.89. Z kolei opcja na remis kształtuje się na poziomie 3.45. Współczynnik na wygraną miejscowej Kotwicy wynosi 3.85.

Zwycięzca Strona Kursy KOTWICA 3.85 REMIS 3.45 ZNICZ 1.89 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2025 17:13 .

Szanse na zwycięstwo Kotwica Kołobrzeg W P R P R R ? 22.5 % Remis 26.2 % Znicz Pruszków W P W P W W ? 51.3 %

Spotkanie Kotwicy ze Zniczem nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Pojedynek obejrzysz w dedykowanej aplikacji mobilnej oraz na stronie stronie sport.tvp.pl. Przypomnijmy, że spotkania Betclic 1. Ligi można również oglądać dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 16 marca o 17:00. Starcie to skomentują Szymon Borczuch i Rafał Ulatowski.

