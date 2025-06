Jonathan Junior podpisał nowy kontrakt. Piłkarz zostaje w Polsce [NOWE INFORMACJE]

PressFocus Na zdjęciu: Jonathan Junior

Wejście smoka w Kotwicy

W pierwszym sezonie w 2. lidze Jonathan Junior okazał się prawdziwą rewelacją. Brazylijczyk został królem strzelców rozgrywek, pomagając Kotwicy awansować o szczebel wyżej. Tam już tak dobrze nie było, choć wpływ na to miały też na pewno zawirowania wokół klubu.



Ostatecznie piłkarz odszedł z Kołobrzegu, podpisując umowę z Radomiakiem. Tam był jednak bardzo krótko, a następnie trafił na wypożyczenie do Stali Stalowa Wola. Tu też pobyt nie potrwał długo. Kilka dni temu Szymon Janczyk z weszlo pisał, że jest opcja, aby Junior trafił do Stali Rzeszów. Z naszych informacji wynika, że to się właśnie zadziało. Jak słyszymy, piłkarz podpisał dziś kontrakt na rok z opcją przedłużenia o kolejny.