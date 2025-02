Kolejny pierwszoligowiec pożegnał trenera. To efekt słabych wyników

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ireneusz Pietrzykowski

Ireneusz Pietrzykowski zwolniony ze Stali Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o dokonaniu zmiany na ławce trenerskiej. Pracę stracił bowiem dotychczasowy szkoleniowiec, czyli Ireneusz Pietrzykowski. W tym momencie nie wiadomo, kto zastąpi 54-letniego menedżera w roli opiekuna pierwszoligowego klubu. Ireneusz Pietrzykowski dowodził drużyną Hutników od marca 2023 roku i w tym czasie poprowadził zespół Stalówki w 74 spotkaniach, z czego 31 wygrał, 18 zremisował oraz 25 przegrał.

Ekipa z województwa podkarpackiego pod wodzą 54-latka wywalczyła awans do Betclic 1. Ligi, jednak na drugim poziomie rozgrywkowym temu zespołowi nie idzie już tak dobrze. Dotychczas Stal Stalowa Wola uzbierała tylko 13 punktów, przez co zajmuje dopiero przedostatnie miejsce w tabeli. Drużyna beniaminka traci 5 oczek do pozycji gwarantującej utrzymanie. Włodarze pierwszoligowego klubu wyszli więc z założenia, że potrzebny jest wstrząs, żeby powalczyć o pozostanie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie doszło do zmian również w innej ekipie występującej na co dzień w Betclic 1. Lidze. ŁKS Łodź zwolnił Jakuba Dziółkę, w miejsce którego zatrudnił Ariela Galeano. To 28-letni menedżer z Paragwaju, który odnosił spore sukcesy na rodzimym podwórku – m.in. dwukrotnie zdobył mistrzostwo tamtejszej ekstraklasy.