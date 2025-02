Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ariel Galeano

Oficjalnie: Ariel Galeano przejął stery nad ŁKS-em Łódź

ŁKS Łódź poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej i zweryfikowanych kont w mediach społecznościowych o zmianie na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem drużyny Rycerzy Wiosny zgodnie z przewidywaniami mediów został Ariel Galeano. 28-letni menedżer z Paragwaju związał się pierwszoligowym klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku.

Tym samym łodzianie znaleźli następcę zwolnionego kilka dni temu Jakuba Dziółki. Przypomnijmy, że urodzony w Chorzowie 44-latek opiekował się ŁKS-em od czerwca 2024 roku do lutego 2025 roku. W tym czasie poprowadził zespół Rycerzy Wiosny w 24 spotkaniach, z czego 9 wygrał, 6 zremisował oraz 9 przegrał. Poprzedni trener zostawił drużynę dopiero na 11. miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi.

W tym momencie ŁKS Łódź traci 6 punktów do pozycji gwarantującej udział w barażach do PKO BP Ekstraklasy. Celem nowego szkoleniowca będzie walka do samego końca o promocję na najwyższy poziom rozgrywkowy. Ariel Galeano, pomimo młodego wieku, ma już na swoim koncie sukcesy. 28-latek trenował rodzimy Club Libertad Asuncion, z którym dwukrotnie wygrał mistrzostwo, a raz sięgnął po Puchar i Superpuchar Paragwaju.