Górnik w natarciu, Pogoń w opałach. Mecz pełen emocji w Łęcznej

Górnik Łęczna marzy o awansie, na celowniku Pogoń

Górnik Łęczna przed piątkową potyczką ligową legitymuje się bilansem 49 punktów, zajmując siódme miejsce w tabeli. Zielono-czarni są zatem jednym z poważnych kandydatów do zakończenia rozgrywek Betclic 1. Ligi w TOP 6. Ekipa z Łęcznej ostatnio co prawda zaliczyła remis. W każdym razie wcześniej kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa, budząc nadzieje kibiców na osiągnięcie finalnie spektakularnego sukcesu.

Pogoń Siedlce to z kolei drużyna, walcząca wciąż o ligowy byt. Przed piątkową potyczką ma na swoim koncie 20 oczek. To, co jednak bardziej niepokojące dla fanów to ekipy, to dwa ostatnie spotkania bez zwycięstwa. Chociaż remis z Arką Gdynia może być dla zespołu Adama Noconia dobrym prognostykiem na przyszłość.

Dwa gole padły w rundzie jesiennej w bezpośredniej potyczce z udziałem obu ekip. To może być zatem zwiastun pasjonującego widowiska w piątkowy wieczór.

Zielono-czarni w gazie, beniaminek z charakterem

Zespół prowadzony przez Pavola Stano kilka dni temu podzielił się punktami z Odrą Opole (1:1). Zakończyła się zatem passa pięciu z rzędu zwycięstw Górnika, która zaczęła się przy okazji meczu z Ruchem Chorzów (2:0).

Zielono-czarni na swoim obiekcie nie przegrywają ostatnio. Górnik może pochwalić się trzema kolejnymi wygranymi. Oprócz zwycięstwa nad Niebieskimi zaliczył też wygraną z Chrobrym Głogów (1:0) i Kotwicą Kołobrzeg (2:0).

Zobacz także: Betclic 1 Liga – tabela, wyniki

Drużyna prowadzona natomiast przez Adama Noconia urwała z kolei ostatnio punkty Arce Gdynia (1:1). Tym samym Pogoń zrehabilitowała się za porażkę z Wisłą Kraków (0:1), z którą jednak też pokazała się z dobrej strony.

Kłopotem dla beniaminka rozgrywek są jednak w tej kampanii mecze w roli gościa. Tylko w tym roku Pogoń na wyjeździe zaliczyła trzy porażki, notując też po jednym zwycięstwie i remisie. W pokonanym polu zostawiła Stal Rzeszów (4:2).

Mecze drużyny Górnik Łęczna Odra Opole 0 Górnik Łęczna 0 Górnik Łęczna 1 Chrobry Głogów 0 Warta Poznań 0 Górnik Łęczna 2 Górnik Łęczna 3 Kotwica Kołobrzeg 0 Miedź Legnica 0 Górnik Łęczna 2 Mecze drużyny Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 1 Arka Gdynia 1 Wisła Kraków 1 Pogoń Siedlce 0 Pogoń Siedlce 2 Znicz Pruszków 1 Polonia Warszawa 2 Pogoń Siedlce 1 Pogoń Siedlce 1 ŁKS Łódź 1

Bezpośrednie mecze między Górnikiem Łęczna a Pogonią Siedlce

Po raz ostatni obie ekipy rywalizowały ze sobą w październiku 2024 roku. Wówczas miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w trzech ostatnich oficjalnych spotkaniach pomiędzy Górnikiem a Pogonią każda z drużyn zaliczyła po zwycięstwie oprócz jednego podziału punktów w ligowej batalii.

Eksperci nie mają wątpliwości

Bukmacherzy w roli faworyta potyczki widzą gospodarzy. Typ na zwycięstwo Górnika kształtuje się na poziomie 1.82. Remis wyceniono na 3.55. Z kolei rozwiązanie na wygraną Pogoni oszacowano na 4.00 i to najmniej realny scenariusz według ekspertów bukmacherskich.

Wynik Operator Kurs Górnik 1.82 Remis 3.55 Pogoń 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2025 16:43 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Piątkowej konfrontacji nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Górnik Łęczna - Pogoń Siedlce nie znalazła się w planach żadnej ze stacji telewizyjnych. W każdym mecz będzie emitowany online. Taką możliwość zapewni strona internetowa TVPSport.pl i aplikacja TVP Sport. Starcie zacznie się o godzinie 19:00.

Rywalizacja będzie także do obejrzenia za darmo na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie.

