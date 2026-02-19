Górnik podjął decyzję. Obrońca sprawdzi się w nowym otoczeniu

Górnik Zabrze poinformował, że do końca sezonu do jednej z ekip Betclic 1. Ligi został wypożyczony utalentowany defensor. Mowa o 19-latku, z którym wiązane są duże nadzieje.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Dominik Szala oficjalnie w Stali Mielec

Górnik Zabrze rywalizuje w tym sezonie o najwyższe cele w PKO BP Ekstraklasie. Jednocześnie kadra 14-krotnych mistrzów Polski jest bardzo szeroka i nie wszyscy zawodnicy mogą liczyć na regularną grę. W związku z tym jeden z młodych zawodników czasowo dołączył do ekipy broniącej się przed spadkiem w Betclic 1. Lidze.

„Dominik Szala wypożyczony do Stali Mielec. 19-letni obrońca wiosną będzie reprezentował barwy Stali Mielec. Transfer czasowy potrwa do końca czerwca 2026 roku” – przekazało biuro prasowe klubu w oficjalnym komunikacie.

Szala to wychowanek Legia Warszawa, który do jednej z młodzieżowych drużyn 14-krotnych mistrzów Polski trafił w lipcu 2022 roku. Zawodnik miał już okazję występować w pierwszym zespole Górnika. Jak na razie w zabrzańskiej drużynie wystąpił w 28 spotkaniach. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje natomiast do końca czerwca 2028 roku.

Stal Mielec plasuje się obecnie na 17. miejscu w tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Zespół ma na swoim koncie 14 punktów, tracąc cztery oczka do bezpiecznego Znicz Pruszków. Mielczanie swoje najbliższe spotkanie rozegrają w poniedziałek 23 lutego o godzinie 19:00.

Na dzisiaj wygląda na to, że o miejsce w składzie Stali nowy nabytek klubu może rywalizować z Israelem Puerto czy Jegorem Cykało. Na podobnej pozycji występuje także Marvin Senger.