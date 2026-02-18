Chrobry wzmocnił siew obronie. Ruch przed kluczowym meczem

Chrobry Głogów to rewelacja trwającego sezonu w Betclic 1. Lidze. Drużyna wciąż liczy się w grze o awans do PKO BP Ekstraklasa. Klub ogłosił natomiast pozyskanie nowego defensora.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Becella

Jakub Lis zasilił Chrobrego Głogów

Chrobry Głogów to dziś jedna z najbardziej nieszablonowych ekip na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie zespół Łukasz Becella plasuje się na czwartej pozycji i jest od dwóch spotkań bez porażki. Głogowianie po raz ostatni przegrali w grudniu, gdy ulegli Polonia Bytom (0:2).

Chrobry przed swoim spotkaniem w ramach 22. kolejki Betclic 1. Ligi wzmocnił się w defensywie. Tym razem poszukał posiłków w PKO BP Ekstraklasie.

„Chrobry Głogów pozyskał z Pogoń Szczecin 24-letniego obrońcę Jakub Lis. Zawodnik związał się z głogowskim klubem kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2028 roku” – brzmi oficjalna wiadomość opublikowana na stronie internetowej Chrobrego.

Nowy nabytek Pomarańczowo-czarnych to zawodnik pochodzący z Poznania. Pierwsze kroki w piłkarskiej karierze Lis stawiał w Akademii Piłkarskiej Lech Poznań. Następnie dołączył do Pogoni Szczecin, a w międzyczasie był też wypożyczony do Motor Lublin. W tej kampanii zawodnik wystąpił w sześciu meczach Betclic 3. Ligi oraz trzech w PKO BP Ekstraklasie.

Tymczasem w sobotni wieczór Chrobry rozegra bardzo ciekawe spotkanie z Miedź Legnica. Obie ekipy w tabeli dzieli różnica tylko jednego punktu. W pierwszym starciu między zespołami w tym sezonie padł remis (2:2). Ostatnia potyczka w Legnicy z udziałem obu drużyn miała miejsce w październiku 2024 roku i wówczas lepsza była Miedź (1:0).