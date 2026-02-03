GKS Tychy robi porządki. Dwóch piłkarzy odchodzi z zespołu Piszczka

GKS Tychy właśnie poinformował, że z klubem pożegnali się: Mamin Sanyang oraz Maksymilian Stangret. Umowa tego pierwszego została rozwiązania, a ten drugi udał się na wypożyczenie do Sokoła Kleczew.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

GKS Tychy pozbył się dwóch graczy

GKS Tychy w tym sezonie radzi sobie słabo, co może być zaskoczeniem dla niektórych obserwatorów Betclic 1. ligi, bowiem w poprzedniej kampanii Tyszanie pod wodzą Artura Skowronka byli jedną z czołowych ekip i otarli się o baraże o awans do PKO Ekstraklasy.

Niemniej tym razem idzie im na tyle źle, że rundę jesienną zakończyli w strefie spadkowej na miejscu numer 16. Z tego też powodu zatrudniony został Łukasz Piszczek, który ma odmienić losy zespołu. Początki byłego reprezentanta Polski nie są jednak łatwe, ale w zimowym okienku transferowym klub dokonał kilku konkretnych wzmocnień. Kibice mogą mieć więc nadzieję, że na wiosnę forma ich drużyny urośnie tak samo, jak miejsce w tabeli.

Teraz jednak GKS poinformował o odejściu z klubu dwóch zawodników. Są to: Mamin Sanyang oraz Maksymilian Stangret. Kontrakt tego pierwszego został rozwiązany za porozumieniem stron, a z kolei 20-letni napastnik udał się na wypożyczenie do drugoligowego Sokoła Kleczew. W tym sezonie rozegrał 19 spotkań i zdobył w nich jedną bramkę. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Polski na 125 tysięcy euro.

Jeśli chodzi zaś o Mamina Sanyanga, to 22-letni skrzydłowy z Gambii zdobył trzy gole oraz zanotował trzy asysty w 17 meczach dla Tyszan.

Zobacz także: Śląsk szuka napastnika. Wiemy, ile klub może płacić snajperowi. Dobre zarobki! [NASZ NEWS]