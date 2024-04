GKS Katowice idzie jak burza. “Taktycznie byliśmy doskonali”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice zwyciężył w trzynastym meczu w tej kampanii

Trener Rafał Górak podsumował mecz z Lechia Gdańsk

Katowiczanie obecnie legitymują się bilansem 45 oczek

Trener Rafał Górak po meczu GKS – Lechia

GKS Katowice przystępował do starcia z Lechią Gdańsk, mając określić swoje plany na kolejne tygodnie. Trójkolorowi finalnie wywalczyli trzy oczka i tracą obecnie pięć punktów do drużyny Szymona Grabowskiego. Na temat tego starcia trener zespołu z ulicy Bukowej podzielił się swoimi przemyśleniami.

– Bardzo jestem zadowolony z postawy zespołu. GKS Katowice zagrał dzisiaj tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wiedzieliśmy, że rywal to drużyna w naszej lidze bardzo silna i nastawiona ofensywnie. Moim zdaniem wiele zadań założeń taktycznych, które miały powstrzymać Lechia, mój zespół wykonywał doskonale. Poziom gry taktycznej była nasza gra w dziesięciu – przekonywał Rafał Górak na pomeczowej konferencji prasowej.

– Nie jest istotne to, aby myśleć, że przeciwnik zagra słabo. Ważne jest, aby wiedzieć, jak zaprezentuje się mój zespół. Weszliśmy bardzo mocno w spotkanie. Te zasady, które miały funkcjonować, funkcjonowały. Robiliśmy wszystko na bardzo wysokim poziomie i na bardzo wysokich obrotach – kontynuował szkoleniowiec katowiczan.

GKS ma szansę na to, aby po blisko 20 latach wrócić do Ekstraklasy. Jednocześnie trener katowickiej ekipy wskazał jednoznacznie, jakie są cele jego drużyny na najbliższy czas. – Głównym celem jest mecz z Odrą Opole. To przeciwnik niewygodny, mający swój specyficzny styl gry. Musimy się jak najlepiej przygotować do tego spotkania. Nie ma planowanie do przodu – przekonywał Górak.

Za tydzień katowiczanie zmierzą się w roli gospodarza z Odrą Opole. Mecz odbędzie się w sobotę 13 kwietnia o godzinie 15:00.

Czytaj więcej: GKS Katowice to zrobił, Lechia na tarczy w hicie [WIDEO]