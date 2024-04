Trener Motoru Lublin alarmuje. “Trochę straciliśmy dumę z drużyny”

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Mateusz Stolarski: Dzisiaj Motor Lublin gra o Ekstraklasę

Poniedziałkowe spotkanie Motoru Lublin z Odrą Opole kończyło zmaganie w 30. kolejce rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Rywalizacja zakończyła się przekonującym zwycięstwem lubelskiego zespołu 2:0 po golach Piotra Ceglarza, a także Kamila Wojtkowskiego.

Mateusz Stolarski po meczu skomentował sytuacje Motoru Lublin. Opiekun zespołu ze stolicy województwa lubelskiego przyznał, że całe otoczenie klubu powinno cieszyć się z wyników zespołu, bowiem zawodnicy wkładają całe serce w swoje poczynania na boisku.

– Budowanie klubu i zespołu, to budowa długimi etapami. Dzisiaj Motor Lublin gra o ekstraklasę, a kiedy przychodziłem, w założeniu było, że ma być dziś na pierwszym miejscu drugiej ligi i grać o awans do pierwszej. Cieszmy się z tego, co robią ci piłkarze i fantastyczny sztab. Trochę straciliśmy dumę z tej drużyny. Ci zawodnicy grają sercem, dają ludziom emocje i coś, czego brakowało w Lublinie, czyli grę o najwyższe cele. Chciałbym, żeby ten zespół był doceniany. Dziękuje po raz kolejny kibicom, którzy przyjechali na mecz w tak dużej grupie i Motor United istnieje. Zrobimy coś fajnego razem – powiedział Mateusz Stolarski cytowany przez portal „Lublin24”.

Motor Lublin obecnie znajduje się w strefie barażowej o elitę, zajmując szóstą lokatę w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi. Przewaga lubelskiego zespołu nad niżej w tabeli Wisłą Płock wynosi zaledwie jedno oczko.

Sprawdź także: Prezes Polonii Bytom o odbudowie klubu. “Pycha kroczy przed upadkiem” [WYWIAD]