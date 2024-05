fot. fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Kazimierz Moskal może przejąć stery nad Wisłą Kraków

Wisła Kraków po sezonie 2023/2024 jest w trakcie generalnej przebudowy. Z kadry ekipy z ulicy Reymonta każdego dnia ubywają kolejni zawodnicy. Tymczasem w gronie kibiców nie brakuje dyskusji na temat wyboru nowego szkoleniowca. Dziennikarz Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej przekonuje, że na ten moment faworytem do przejęcia sterów nad 13-krotnym mistrzem Polski, jest Kazimierz Moskal. Doświadczony szkoleniowiec uchodzi w środowisku piłkarskim za eksperta od awansów do Ekstraklasy. Ostatnio udało mu się to z ŁKS-em.

W mediach nie brakowało informacji o kandydatach na nowego trenera krakowskiej ekipy. Meczyki dawały do zrozumienia, że poważnym kandydatem może być Dawid Szulczek, zastrzegając jednocześnie, że młody trener może wyczekiwać propozycji z elity, a nie z 1 Ligi. Alternatywnym rozwiązaniem mógłby być również Mariusz Misiura, który ostatnio prowadził Znicz Pruszków. Aczkolwiek w mediach pojawiały się doniesienia, że trener był po słowie z Wartą Poznań. Niemniej sytuacje skomplikował spadek Zielonych. Na dzisiaj Misiura ma być najbliżej objęcia sterów nad Wisłą Płock.

Nowy sezon Fortuna 1 Ligi zacznie się już 19 lipca. Z kolei szczegółowy harmonogram spotkań ma być znany mniej więcej w połowie czerwca. Biała Gwiazda niezależnie od tego, kto będzie prowadził ten zespół, będzie postrzegana jako jeden z głównych pretendentów do awansu.

