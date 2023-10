GKS Tychy w spotkaniu 12. kolejki Fortuna 1 Ligi pokonali Podbeskidzie (3:0) przy ponad czterech tysiącach widzów. Dzięki tej wygranej drużyna Dariusza Banasika wskoczyła na pozycję wicelidera rozgrywek co najmniej do niedzielnego starcia Górnika Łęczna z GKS-em Katowice.

GKS Tychy w roli gospodarza jest bez przegranej w oficjalnym meczu od 29 kwietnia

W sobotni wieczór Zielono-czarno-czerwno odnieśli dziesiąte zwycięstwo pod wodzą trenera Dariusza Banasika

Piątą porażkę w sezonie zaliczyli zawodnicy Podbeskidzia, grzebiąc się coraz bardziej w dolnych regionach tabeli

GKS Tychy potwierdził moc na swoim stadionie

GKS Tychy to drużyna, która w sezonie 2023/2024 liczy się w grze o awans do elity. Do sobotniego spotkania zespół Dariusza Banasika przystępował, chcąc natomiast wrócić na zwycięskie tory po przegranej z Resovią (0:2). Jednocześnie tyszanie mieli zamiar utrzymać passę bez porażki na swoim stadionie. Podbeskidzie to z kolei ekipa, będąca bez wygranej od sześciu spotkań, co skutkowało tym, że czarne chmury zbierały się nad głową trenera Grzegorza Mokrego.

W pierwszej odsłonie zespołem prowadzącycm grę, stwarzającym też większe niebezpieczeństwo pod bramką rywali, byli gospodarze. Następstwem tego były dwa gole strzelone przez drużynę Dariusza Banasika. Wynik spotkania otworzył Bartosz Śpiączka, który w 12. minucie strzałem z woleja zmusił do kapitulacji Patrika Lukasa. Z kolei od 36 minuty GKS prowadził dwoma golami. Po centrze Marcela Błachewicza i niefortunnej interwencji Jana Hlavicy po raz drugi bramkarz bielszczan musiał wyciągać piłkę z siatki. Na przerwę gospodarze udali się z zasłużonym prowadzeniem.

Na dwóch trafieniach w pierwszych trzech kwadransach rywalizacji tyszanie nie poprzestali. W drugiej połowie gola na 3:0 dołożył jeszcze Krzysztof Machowski. Zwycięstwoi migło być bardziej okazałe, ale jedno z trafień tyszan nie zostało uznane., Finalnie do końca zawodów rezultat nie uległ już zmianie i trzy punkty zostały przy Edukacji.

GKS wygrał w sobotn i wieczór po raz siódmy w sezonie. Jednocześnie ekipa z Tychów może pochwalić się bilansem 22 punktów. Piątą porażkę poniosło natomiast Podbeskidzie. W następnej kolejce tyszanie na wyjeździe zmierzą się z Zagłębiem Sosnowiec. Z kolei bielszczanie na swojej arenie zagrają z Wisłą Kraków.