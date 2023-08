fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chrobrego Głogów

Chrobry Głogów jest w trakcie poszukiwania nowego szkoleniowca

Wieści w sprawie przekazał dziennikarz Samuel Szczygielski z Meczyki.pl

Między innymi w gronie kandydatów na następcę Marka Gołębiewskiego wymienia się Ivana Djurdjevicia, czy Dominika Nowaka

Chrobry szuka nowego trenera

Chrobry Głogów jeszcze dwa sezony temu walczył o awans do PKO Ekstraklasy. Finale przegrał jednak baraż o awans do elity. Wówczas ekipę z Głogowa prowadził Ivan Djurdjević. W poprzedniej kampanii już tak dobrze nie było. W związku z tym, że na starcie sezonu Chrobry tez nie prezentował się dobrze, to posadę stracił Marek Gołębiewski.

Według informacji Samuela Szczygielskiego z Meczyki.pl aktualnie jest kilku kandydatów do pracy w Chrobrym. Łączony z powrotem do pracy w klubie z Głogowa jest między innymi Ivan Djurdjević. To jednak nie jedyny kandydat.

Na radarze sterników głogowian są też tacy szkoleniowcy jak: Dominik Nowak, Adrian Stawski, Piotr Tworek i Enkeleid Dobi. A możliwe, że to grono zrobi się szersze.

Chrobry po trzech kolejkach ligowych jest czerwoną latarnią rozgrywek z trzema porażkami na koncie. Głogowianie strzelili trzy gole, a stracili 12. W ramach czwartej serii głogowianie zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Łęczna.

Czytaj więcej: “Gołębiowski pakuj manatki, na pracę w Chrobrym jesteś za rzadki!”