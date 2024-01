Radosław Majewski może wrócić do piłki na najwyższym poziomie. Były reprezentant Polski bowiem od lipca pozostaje bez klubu, a teraz może dołączyć do ekipy Znicza Pruszków. 37-latek od kilku dni trenuje już z pierwszoligowcem.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Znicza Pruszków

Radosław Majewski trenuje z zespołem Znicza Pruszków

Były reprezentant Polski może wzmocnić drużynę beniaminka 1. ligi

Ostatnio pomocnik związany był z Wieczystą Kraków

Powrót na salony?

Znicz Pruszków jako beniaminek Fortuna 1. ligi radzi sobie lepiej, niż można było zakładać. Zespół Mariusza Misiury – szczególnie na początku sezonu – bardzo dobrze punktował, a to pozwoliło zimować poza strefą spadkową i realnie myśleć o utrzymaniu. Do tego potrzebne będą jednak transfery, szczególnie, że dużo mówi się o ewentualnych odejściach z Pruszkowa.

Jednak jeśli chodzi o ruchy do klubu, to jednym z nich może być Radosław Majewski. Już jakiś czas temu Samuel Szczygielski z portalu “Meczyki.pl” informował, że wychowanek może wrócić do zespołu. Teraz jednak sam klub z Pruszkowa poinformował, że z drużyną treningi rozpoczął 37-letni pomocnik, który od lipca pozostawał bez klubu. Były gracz Wieczystej ma na swoim koncie ponad 170 meczów w Ekstraklasie i 152 spotkania w Championship. Dziewięć razy ubierał także reprezentacyjną koszulkę.

Nie ma co ukrywać że do kolejnego sezonu przygotowania z naszą drużyna zaczął nasz najlepszy wychowanek w historii, Radosław Majewski.

Szanse tego transferu oceniamy na 50%, czyli albo będzie albo nie. pic.twitter.com/NVKwtLixg2 — MKS Znicz Pruszków (@MKSZnicz1923) January 9, 2024

