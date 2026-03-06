Boniek nie rozumie decyzji Wisły Kraków

19:22, 6. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Weszlo.com

Wisła Kraków wywołała ogromne zamieszanie w Betclic 1 Lidze po decyzji o niewyjechaniu na mecz ze Śląskiem Wrocław. Do głośnej sprawy odniósł się także Zbigniew Boniek na łamach "Weszło".

Zbigniew Boniek
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek zabrał głos w sprawie Wisły

Wisła Kraków odmówiła wyjazdu na ligowy mecz ze Śląskiem Wrocław po decyzji gospodarzy o niewpuszczeniu kibiców gości na stadion. Spór między klubami narastał przez kilka dni i wywołał szeroką dyskusję w polskim środowisku piłkarskim. Ostatecznie władze Białej Gwiazdy zdecydowały że drużyna nie pojawi się na boisku.

Decyzja krakowskiego klubu wywołała liczne komentarze. W sprawie wypowiedział się także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. W swoim felietonie na portalu Weszło odniósł się do działań właściciela Wisły Jarosława Królewskiego.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

– To sprawa bardzo złożona. Nie znam wszystkich elementów ale muszę powiedzieć jedno absolutnie rozumiem pana Królewskiego że jako właściciel musi dbać i walczyć o swoich kibiców. Nie kiboli ale kibiców. Mam nadzieję że to robi i może używać do tego wszystkich dozwolonych środków, apelować do kogo chce – twierdzi Zbigniew Boniek.

Zwrócił jednak uwagę że protest nie powinien dotykać drużyny. – Ale absolutnie nie rozumiem czemu muszą przez to cierpieć piłkarze i drużyna ma nie jechać na mecz. To przecież dwie zupełnie różne sprawy. Innym problemem są kibice ich pozwolenia i ich dopuszczenie do imprez masowych a czym innym jest drużyna która wychodzi na boisko i gra – dodaje.

Cała sytuacja może mieć poważne konsekwencje sportowe dla Wisły Kraków. Sprawą ma zająć się Komisja Dyscyplinarna PZPN która będzie analizować możliwe sankcje. W grę wchodzi między innymi walkower oraz inne kary regulaminowe które mogą wpłynąć na przebieg sezonu Betclic 1 Ligi. Nie można też wykluczyć rozegrania tego spotkania w innym terminie.

Zobacz również: Allegri łączony z Realem Madryt. Milan podjął decyzję