Boniek nie rozumie decyzji Wisły Kraków

Wisła Kraków wywołała ogromne zamieszanie w Betclic 1 Lidze po decyzji o niewyjechaniu na mecz ze Śląskiem Wrocław. Do głośnej sprawy odniósł się także Zbigniew Boniek na łamach "Weszło".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek zabrał głos w sprawie Wisły

Wisła Kraków odmówiła wyjazdu na ligowy mecz ze Śląskiem Wrocław po decyzji gospodarzy o niewpuszczeniu kibiców gości na stadion. Spór między klubami narastał przez kilka dni i wywołał szeroką dyskusję w polskim środowisku piłkarskim. Ostatecznie władze Białej Gwiazdy zdecydowały że drużyna nie pojawi się na boisku.

Decyzja krakowskiego klubu wywołała liczne komentarze. W sprawie wypowiedział się także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. W swoim felietonie na portalu Weszło odniósł się do działań właściciela Wisły Jarosława Królewskiego.

– To sprawa bardzo złożona. Nie znam wszystkich elementów ale muszę powiedzieć jedno absolutnie rozumiem pana Królewskiego że jako właściciel musi dbać i walczyć o swoich kibiców. Nie kiboli ale kibiców. Mam nadzieję że to robi i może używać do tego wszystkich dozwolonych środków, apelować do kogo chce – twierdzi Zbigniew Boniek.

Zwrócił jednak uwagę że protest nie powinien dotykać drużyny. – Ale absolutnie nie rozumiem czemu muszą przez to cierpieć piłkarze i drużyna ma nie jechać na mecz. To przecież dwie zupełnie różne sprawy. Innym problemem są kibice ich pozwolenia i ich dopuszczenie do imprez masowych a czym innym jest drużyna która wychodzi na boisko i gra – dodaje.

Cała sytuacja może mieć poważne konsekwencje sportowe dla Wisły Kraków. Sprawą ma zająć się Komisja Dyscyplinarna PZPN która będzie analizować możliwe sankcje. W grę wchodzi między innymi walkower oraz inne kary regulaminowe które mogą wpłynąć na przebieg sezonu Betclic 1 Ligi. Nie można też wykluczyć rozegrania tego spotkania w innym terminie.

Zobacz również: Allegri łączony z Realem Madryt. Milan podjął decyzję