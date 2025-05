Polonia Warszawa zaczęła strzelanie w półfinale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy z Wisła Płock. Gracze Czarnych Koszul objęli prowadzenie w czwartej minucie rywalizacji.

Polonia zaskoczyła Wisłę Płock w czwartej minucie

Polonia Warszawa w roli underdoga przystępowała do potyczki z Wisłą Płock w barażu o awans do PKO BP Ekstraklasy. W powszechnej opinii to Nafciarze byli faworytem rywalizacji. Niemniej zespół Mariusza Pawlaka nie zamierzał tanio sprzedać skóry, chcąc zaskoczyć drużynę Mariusza Misiury.

W różnych nastrojach do czwartkowej batalii przystępowały obie ekipy. Wisła miała za sobą zwycięstwo z Miedzią Legnica (2:1). Z kolei Polonia podzieliła się punktami z Ruchem Chorzów (1:1). Niemniej w kontekście czwartkowej batalii to nie miało znaczenia.

Na pierwsze trafienie nie trzeba było długo czekać. Już w czwartej minucie z dobrej strony pokazała się Daniel Vega. Hiszpan wykorzystał dośrodkowanie od Bartłomieja Poczobuta, zdobywając efektowną bramkę po uderzeniu głową.

Czwarta minuta i @Polonia1911 na prowadzeniu 😮 #WPŁPOL 0:1



Vega to 28-letni napastnik, który ma kontrakt ważny ze stołecznym klubem do końca czerwca 2026 roku. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak na razie w 29 spotkaniach, notując w nich pięć trafień i siedem kluczowych podań. W czwartkowe popołudnie zawodnik przerwał serię ośmiu spotkań bez gola. Wcześniej na listę strzelców wpisał się 5 kwietnia, gdy pokonał golkipera Odry Opole.

W drugim półfinale barażowym Wisła Kraków zmierzy się z Miedzią Legnica. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.

