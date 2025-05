Decyzja zapadła. Śląsk postawił na stabilizację

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Ante Simundza ma robotę do zrobienia. Śląsk buduje na zgliszczach

Śląsk Wrocław w trakcie kampanii 2024/2025 nie zrealizował celu, jakim było utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. WKS finalnie zakończył zmagania na 17. pozycji, tracąc aż sześć oczek do Zagłębia Lubin. W każdym razie z posadą szkoleniowca nie pożegna się Ante Simundza.

Profil wrocławskiej ekipy na platformie X rozpoczął kampanię informacyjną, przekazując, że Słoweniec nie żegna się z klubem. Wcześniej media podawały informacje, że 53-latek zdecydował się kontynuować współpracę ze Śląskiem. Sugerowały się jednocześnie wpisem dziennikarza Marcina Torza na platformie X.

„Możemy oficjalnie poinformować, że Ante Simundza podpisał nowy kontrakt ze Śląskiem Wrocław! Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu 2025/26 z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata!” – brzmi oficjalny komunikat biura prasowego ekipy z Wrocławia.

Nowa kampania ligowa zacznie się 18 lipca. Z kolei za mniej więcej trzy tygodnie ekipa z Wrocławia zacznie przygotowania do nowej kampanii. Rozgrywki w Betclic 1. Lidze zapowiadają się bardzo ciekawie. Tym bardziej że kilka ekip ma apetyt na to, aby wywalczyć przepustkę do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. W tym gronie znajdować się będą oprócz ekip walczących jeszcze w barażach o awans do elity także takie zespoły jak: Stal Mielec, Puszcza Niepołomice czy Ruch Chorzów oraz GKS Tychy.

Simundza trafił do Śląska w grudniu minionego roku. Za wybór tego szkoleniowca odpowiedzialny był dyrektor sportowy Rafał Grodzicki. Słoweniec jak na razie prowadził Wojskowych w 16 meczach, notując bilans 1,25 punktu na mecz.

