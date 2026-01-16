Maciej Kuziemka jest jednym z najbardziej utalentowanych graczy na poziomie Betclic 1. ligi. Wychowanek Wisły Kraków w rozmowie z Dominikiem Pasternakiem z "TVP Sport" zdradził, gdzie chciałby w przyszłości trafić.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Może Barcelona?! Kuziemka zdradza swoje piłkarskie marzenie

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Gra zespołu Mariusza Jopa może podobać się wszystkim, nawet neutralnym kibicom. Biała Gwiazda jest bowiem widowiskowa, gra z polotem, a w jej meczach pada wiele bramek. To przekłada się oczywiście na najlepszą ofensywę w lidze, a co za tym idzie, samodzielny fotel lidera Betclic 1. ligi.

Poza tym jednak w tym sezonie w Wiśle imponuje jeszcze jedna rzecz. A właściwie to jeden chłopak. Mowa oczywiście o Macieju Kuziemce, który stał się ulubieńcem fanów właściwie na równi z Angelem Rodado. Raptem 19-letni skrzydłowy robi furorę na murawie, a eksperci wróżą mu sporą karierę. Trudno się jednak dziwić, bowiem tacy piłkarze, o takiej charakterystyce zawsze są rozchwytywani na rynku transferowym. O tym jednak gdzie wychowanek Białej Gwiazdy chciałby trafić powiedział on sam w rozmowie z Dominikiem Pasternakiem z „TVP Sport”.

– Gdzie chciałbym kiedyś zagrać? Od dziecka kibicuję Barcelonie, więc może kierunek hiszpański – powiedział Maciej Kuziemka w upublicznionym fragmencie wywiadu.

Maciej Kuziemka w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 22 mecze, w których zdobył cztery gole oraz zanotował osiem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro. Łącznie dla zespołu spod Wawelu ma blisko 30 gier. Jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Grosicki miał w czym wybierać. Chciały go trzy kluby!