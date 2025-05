SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Przewidywane składy na mecz Wisła Kraków – Miedź Legnica

Wisła Kraków po raz drugi zagra w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Wcześniej w sezonie 2022/2023 Biała Gwiazda przegrała w półfinale z Puszczą Niepołomice aż (1:4). Z kolei dla Miedzi Legnica będzie to pierwsza tak duża szansa na powrót do elity po tym jak spadli z najwyższej klasy rozgrywkowej w kampanii 2022/2023.

Bezpośrednie spotkanie w półfinale pomiędzy Wisłą a Miedzią odbędzie się w czwartek (29 maja) o godzinie 21:00 na stadionie przy ulicy Reymonta 20. Według bukmacherów zdecydowanym faworytem będzie drużyna z Krakowa. W wyjściowym składzie ma pojawić się Angel Rodado, który opuścił ostatnie starcie w lidze ze Stalą Rzeszów.

Zobacz wideo: Playlista ze skrótami meczów pomiędzy Wisłą Kraków z Miedzią Legnica

Ponadto w składzie gospodarzy do bramki wróci Kamil Broda. W obronie większych niespodzianek nie będzie, ponieważ czteroosobowy blok stworzą: Jaroch, Colley, Łasicki i Mikulec. W środku pola można spodziewać się powrotu Marca Carbo, który ostatnio pauzował za kartki. Jego partnerem w drugiej linii będzie Marko Poletanović, a na skrzydłach zagrają Alex Baena i Frederico Duarte. Jako ofensywny pomocnik ma wystąpić Kacper Duda, zaś z przodu w roli dziewiątki wspomniany wcześniej Angel Rodado.

Przewidywane składy na mecz Wisła – Miedź:

Wisła: Broda – Jaroch, Łasicki, Colley, Mikulec – Carbo, Poletanović, Baena, Duda, Duarte – Rodado

Miedź: Wrąbel – Hartherz, Kwiecień, Kovacević, Kostka – Bochnak, Hajda, Drygas, Michalik – Engvall, Walczak