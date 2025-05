Arka Gdynia zainteresowana piłkarzem Wisły Kraków? To byłby niespodziewany transfer [NASZ NEWS]

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków i Arki Gdynia

Wisła wciąż w grze o Ekstraklasę

Kibice Wisły Kraków z utęsknieniem czekają na powrót klubu do Ekstraklasy. Ostatnie sezony były dużym rozczarowaniem, ale ten bieżący daje nadzieję na powrót do elity. „Biała Gwiazda” ma już zapewniony udział w barażach, co oznacza, że jej fanów czekają dodatkowe emocje. Czy z happy endem? To się okaże już niedługo.

A od tego jak się ten sezon skończy w Krakowie zależy przyszłość niektórych piłkarzy. Na przykład Angela Baeny, którego kontrakt automatycznie przedłuża się o rok w przypadku awansu. Jeśli – odpukać dla kibiców Wisły – nie uda się uzyskać promocji, to Hiszpan zostanie wolnym zawodnikiem. A jego forma przyciąga zainteresowanie innych klubów, o czym pisaliśmy tutaj.

Latem kończy mu się kontrakt

Awans lub jego brak może też wpłynąć na przyszłość Jamesa Igbekeme. Z informacji goal.pl wynika, że zainteresowanie tym piłkarzem ma przejawiać Arka Gdynia. Klub szuka gracza na tę pozycję i w kuluarach usłyszeliśmy, że miał się pojawić właśnie temat Igbekeme.



Nigeryjczyk jest o tyle łakomym kąskiem, że po sezonie kończy mu się kontrakt z Wisłą. Bez względu na to, czy klub awansuje, czy nie. Z naszych informacji wynika, że w tym przypadku nie ma automatycznego przedłużenia.



29-latek dołączył do Wisły przed rozpoczęciem tego sezonu z Ponferradiny. To jego drugi pobyt w krakowskim klubie. W tym sezonie Igbekeme rozegrał 26 ligowych meczów, w których zaliczył trzy asysty.