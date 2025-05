Rośnie zainteresowanie Baeną z Wisły. Kluby z czterech krajów w grze. Ekstraklasa też! [NASZ NEWS]

Angel Baena walczy z Wisłą o awans do Ekstraklasy i jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. "Biała Gwiazda" zagra w barażach i niewykluczone, że po kilku latach wróci do elity. A dobra gra Baeny nie przechodzi bez echa. Z informacji goal.pl wynika, że rośnie zainteresowanie tym graczem.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Angel Baena

Ciekawe tygodnie przed Baeną

Angel Baena zrobił ostatnio wielkie postępy i obecnie jest jednym z najlepszych piłkarzy Wisły Kraków. To również dzięki niemu „Biała Gwiazda” zajmuje miejsce gwarantujące udział w barażach o Ekstraklasę. Najbliższe tygodnie będą też decydujące jeśli chodzi o przyszłość hiszpańskiego skrzydłowego, który w tym sezonie rozegrał w 1. lidze 32 mecze, w których strzelił 3 gole i zaliczył 7 asyst. A biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki w tym sezonie, tych decydujących podań 24-latek ma na koncie już 10.

Niedawno goal.pl informował, że w marcu piłkarz miał niezwykle korzystną finansowo ofertę z Korei Południowej, ale Wisła nie chciała się zgodzić na jego odejście, a sam Baena zachował się bardzo fair wobec klubu. Mimo że tamta propozycja ustawiłaby go na lata, to zawodnik zaakceptował decyzję Wisły bez cienia niezadowolenia. O tym dokładniej pisaliśmy tutaj.

Trzy kluby z Ekstraklasy?

Jak się jednak okazuje, jego coraz lepsza gra została dostrzeżona nie tylko w Azji. Z informacji goal.pl wynika, że Baenie przygląda się w tym momencie dużo więcej klubów. Dla jasności: nie są to oferty, które leżą na stole prezesa Wisły, ale zainteresowanie. W tym wszystkim ważna jest też sytuacja kontraktowa Baeny. Jeśli Wisła awansuje do Eksraklasy, to umowa przedłuży się o rok. Jeśli nie, to Hiszpan będzie latem wolnym zawodnikiem.



A wracając do zainteresowania jego usługami. Do goal.pl docierają informacje, że Baenę obserwują kluby z drugiej ligi hiszpańskiej (zespoły z niższej części tabeli), drugiej ligi włoskiej, z Turcji, ale i z Ekstraklasy. W tym ostatnim przypadku miałoby chodzić o Lecha Poznań, Widzew Łódź i Górnik (choć w tym ostatnim przypadku, z okolic Zabrza, słyszymy, że to bardziej zawodnik jest oferowany). Tak czy inaczej, wokół gracza 13-krotnego mistrza Polski sporo się dzieje, ale żadne decyzje nie zapadną przed końcem tego sezonu. Na razie Baena skupia się na jednym – awansie do Ekstraklasy.