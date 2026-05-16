FC Barcelona – Real Betis: typy i kursy na mecz La Ligi. Wiele wskazuje na to, że Robert Lewandowski w tym pojedynku pożegna się ze zgromadzonymi na stadionie kibicami ekipy Blaugrany. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w tę niedzielę, 17 maja o godzinie 21:15.

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona Real Betis Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2026 18:06

FC Barcelona – Real Betis, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 37. kolejki La Ligi, w którym FC Barcelona podejmie Real Betis. Duma Katalonii ma na swoim koncie 91 punktów, zajmuje 1. miejsce w tabeli i jest już pewna zdobycia mistrzowskiego tytułu. Zielono-Biali również mogą być zadowoleni ze swojego sezonu. Ekipa Manuela Pellegriniego zgromadziła bowiem 57 oczek oraz plasuje się na 5. pozycji w stawce, dzięki czemu zapewniła sobie awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Obie drużyny mogą więc podejść do tego meczu nieco spokojniej. Początek rywalizacji na Spotify Camp Nou w najbliższą niedzielę, czyli 17 maja, o godzinie 21:15.

Robert Lewandowski podczas tego spotkania zapewne pożegna się z kibicami Barcelony, gdyż kapitan reprezentacji Polski latem ma zmienić otoczenie. Spodziewam się, że nasz rodak będzie chciał zakończyć swoją przygodę w barwach drużyny Blaugrany mocnym akcentem i wpisze się na listę strzelców. Mój typ: Lewandowski zdobędzie bramkę.

Ernest STS 1.75 Lewandowski strzeli gola Odwiedź STS

FC Barcelona – Real Betis, sytuacja kadrowa

FC Barcelona przystąpi do jutrzejszego spotkania niemal w optymalnym zestawieniu, a jedynym nieobecnym będzie Lamine Yamal. Brak młodego skrzydłowego to bez wątpienia spore osłabienie dla ekipy gospodarzy. Większe problemy kadrowe ma Real Betis, który zagra bez Marca Bartry, Cucho Hernandeza, Diego Llorente, Angela Ortiza oraz Ricardo Rodrigueza. Drużyna gości przyjedzie więc na Camp Nou w niekompletnym składzie.

FC Barcelona – Real Betis, ostatnie wyniki

FC Barcelona w ostatnich dwóch kolejkach zanotowała mieszane wyniki. Ekipa Blaugrany niespodziewanie przegrała 0:1 z Deportivo Alaves, a wcześniej pokonała Real Madryt 2:0. Real Betis prezentuje bardzo solidną dyspozycję w La Lidze. Drużyna z Sewilli wygrała 2:1 z Elche i zremisowała 2:2 z Realem Sociedad po emocjonującym oraz wyrównanym meczu.

FC Barcelona – Real Betis, historia

Ostatnie bezpośrednie starcia zdecydowanie przemawiają na korzyść Barcelony, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Duma Katalonii pozostaje niepokonana w pięciu poprzednich meczach z Realem Betis, odnosząc trzy zwycięstwa i notując dwa remisy. Drużyna z Sewilli nie potrafiła więc znaleźć sposobu na pokonanie ekipy z Camp Nou.

FC Barcelona – Real Betis, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.40, typ na zwycięstwo Realu Betis to mniej więcej 6.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.40. Kod promocyjny GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 złotych, zakładu bez ryzyka do 100 złotych i skorzystanie z niezwykle wysokich kursów na dużą liczbę wydarzeń sportowych u legalnego bukmachera STS.

FC Barcelona Real Betis 1.37 5.40 7.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2026 18:06

FC Barcelona – Real Betis, przewidywane składy

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Eric Garcia, Araujo, Balde – De Jong, Pedri – Rashford, Gavi, Fermin – Lewandowski

Betis: Valles – Bellerin, Natan, Gomez, Firpo – Fornals, Amrabat, Lo Celso – Antony, Cedric Bakambu, Abde Ezzalzouli

FC Barcelona – Real Betis, transmisja meczu

Pojedynek między Barceloną a Realem Betis oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 37. serii gier La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale Eleven Sports 1 oraz w serwisie ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą niedzielę, 17 maja o godzinie 21:15.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.