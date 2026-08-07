AC Milan zainteresował się argentyńskim gwiazdorem

19:40, 7. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Leandro Paredes może wrócić do topowej europejskiej ligi. Jak podaje Ekrem Konur, 32-letni argentyński pomocnik znalazł się bowiem na celowniku Milanu.

Leo Messi i Leandro Paredes
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi i Leandro Paredes

Leandro Paredes celem transferowym Milanu

AC Milan w trakcie letniego okna transferowego sprowadził już Goncalo Ramosa oraz Mario Gilę. Nowy trener ekipy Rossonerich – Ruben Amorim – uważa jednak, że jego drużyna potrzebuje dalszych wzmocnień. Jedną z pozycji wymagających dodania jakości jest środek pola, dlatego mediolańczycy rozglądają się za doświadczonym pomocnikiem.

Klub z Półwyspu Apenińskiego w związku z tym bacznie monitoruje rynek. Według najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura na celownik Milanu trafił Leandro Paredes. 32-letni argentyński pomocnik mógłby wnieść sporo doświadczenia do zespołu ze stolicy Lombardii. Dla rutynowanego zawodnika byłby to powrót do Serie A, gdzie w przeszłości reprezentował barwy Juventusu oraz Romy.

Paredes obecnie przywdziewa koszulkę swojej macierzystej ekipy – Boca Juniors. Etatowy reprezentant Argentyny posiada ważny kontrakt do 31 grudnia 2028 roku, więc nie będzie łatwo wyciągnąć go z aktualnego klubu. Warto dodać, że Leandro Paredes w swoim piłkarskim CV ma również występy w Paris Saint-Germain oraz Zenicie Sankt Petersburg.

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